Este aumento, aunque moderado en términos porcentuales, refleja un cambio sostenido en los hábitos de la población adulta mexicana en la actualidad

Dic. 23, 2025
Sube el consumo de alcohol en México a 73.7%; mujeres registran el mayor incremento en 2025

Durante la conferencia matutina de este martes 23 de diciembre, el secretario de Salud, David Kershenobich, dio a conocer datos relevantes sobre el consumo de alcohol en México durante 2025, cifras que confirman una tendencia al alza en la población general, aunque con señales alentadoras en el sector adolescente.

De acuerdo con la información presentada, el consumo de alcohol en México aumentó de 71% en 2016 a 73.7% en 2025, es decir, casi tres de cada cuatro personas han consumido alcohol al menos una vez en su vida.

AUMENTA CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES MEXICANAS

Este incremento, aunque moderado en términos porcentuales, refleja un cambio sostenido en los hábitos de consumo de la población adulta. Uno de los datos que más llamó la atención fue el aumento en el consumo de alcohol entre las mujeres.

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, el porcentaje de mujeres que han consumido alcohol alguna vez pasó de 62.6% en 2016 a 69.3% en 2025.

Este crecimiento evidencia una reducción en la brecha de consumo entre hombres y mujeres, así como cambios sociales y culturales que influyen en estos patrones.

DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES

En contraste, el secretario de Salud destacó una disminución significativa en el consumo de alcohol entre adolescentes, lo que calificó como un avance importante en materia de prevención.

A nivel nacional, el consumo en jóvenes de 12 a 17 años bajó de 49.1% en 2016 a 46.1% en 2025. Más aún, en el último año el consumo de alcohol en este grupo se redujo de 28% a 17.8%, mientras que el consumo mensual excesivo descendió de 8.3% a apenas 2.6%.

Kershenobich explicó que estos resultados forman parte del análisis de la ENCODAT 2025, una encuesta aplicada a 19 mil 200 personas de entre 12 y 65 años de edad, divididas en dos grupos clave: adolescentes y adultos.

La encuesta analiza patrones de consumo, frecuencia, dependencia, percepción de riesgo y su relación con la salud mental y los determinantes sociales.

Además, se reiteró que el cannabis continúa siendo la principal droga ilegal consumida en México y que la población adolescente concentra la mayor vulnerabilidad en temas de salud mental.

Ante este panorama, las autoridades de salud subrayaron la importancia de fortalecer las campañas de concientización, promover el consumo responsable y ampliar el acceso a servicios de atención y prevención.

Con estos datos, la Secretaría de Salud señaló que se podrán diseñar políticas públicas más efectivas, enfocadas en la prevención, la atención temprana y la reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol en México.

