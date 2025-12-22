Incendian recicladora en Uruapan con bombas molotov

En la madrugada de este 22 de diciembre, una planta recicladora ubicada en la colonia 12 de Diciembre de Uruapan, Michoacán, fue atacada por sujetos armados que arrojaron bombas molotov, lo que provocó un incendio de grandes proporciones.

El ataque, que ocurrió alrededor de las 2:00 a.m., movilizó a elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos y a la Policía Municipal, quienes trabajaron durante varias horas para controlar y extinguir las llamas.

TESTIGOS RELATAN LOS HECHOS

De acuerdo con los testimonios de varios testigos, un grupo de hombres armados llegó hasta la planta recicladora, que se encuentra en una zona industrial de la ciudad.

Los agresores lanzaron las bombas molotov contra las instalaciones de la empresa y, tras causar el incendio, se dieron a la fuga rápidamente, sin dejar rastro. No hubo enfrentamientos ni enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el lugar.

El incendio, que afectó principalmente la zona de almacenamiento y algunos vehículos de la planta, obligó a las autoridades a acordonar las calles aledañas para evitar cualquier riesgo adicional.

Las labores de los bomberos fueron intensas, pues el fuego amenazaba con extenderse a áreas cercanas. Después de al menos tres horas de trabajo, los equipos de emergencia lograron controlar la situación y sofocar las llamas por completo.

Violencia en Uruapan: Grupo armado incendia recicladora en la col. 12 de Diciembre con bombas molotov. Reportes preliminares vinculan el ataque con extorsión y cobro de piso. No se reportan heridos.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/wMB3ftlNdo — DK 1250 (@dk1250) December 22, 2025

POSIBLE RELACIÓN CON EXTORSIÓN

Aunque las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial sobre los motivos del ataque, fuentes cercanas a la investigación señalan que el incidente podría estar relacionado con prácticas de extorsión, una problemática creciente en diversas partes de Michoacán.

La presencia de cárteles y grupos criminales que operan en la región, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, y otros, ha aumentado la violencia en el estado, con numerosos casos de extorsión a comerciantes y empresarios.