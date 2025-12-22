Sheinbaum confirma vacaciones en Acapulco; estos son los días que no habrá mañanera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que aprovechará el periodo vacacional de Navidad para tomar unos días de descanso y viajar al puerto de Acapulco, Guerrero, por lo que su tradicional conferencia matutina, conocida como la Mañanera del Pueblo, no se realizará durante algunos días.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, mientras respondía preguntas relacionadas con la inseguridad en Chilpancingo, la mandataria federal informó que se ausentará los días 25, 26 y 27 de diciembre.

"Me voy de vacaciones a Acapulco, tres días", señaló. Al ser cuestionada sobre si pasará la Navidad en ese destino, respondió afirmativamente.

ESTOS SON LOS DÍAS QUE NO HABRÁ MAÑANERA

Sheinbaum explicó que el miércoles 24 de diciembre sí habrá conferencia matutina desde el Salón Tesorería; sin embargo, el jueves 25 y viernes 26 no se llevará a cabo, al considerar ese periodo como un "puente" por las celebraciones navideñas.

Además, Sheinbaum adelantó que los días 1 y 2 de enero tampoco se realizará la conferencia, ya que ambos caen en jueves y viernes. "Entonces vamos a dar vacaciones a la fuente periodística de Presidencia", comentó, en referencia a los reporteros que diariamente acuden a Palacio Nacional para cubrir la agenda presidencial.

La presidenta detalló que, aunque estará fuera de Palacio Nacional, se mantendrá atenta a los asuntos del país durante su estancia en el puerto guerrerense. Está previsto que retome actividades y la conferencia matutina el lunes 29 de diciembre.

La presidenta detalló que su periodo de descanso será breve, pues retomará actividades oficiales el 28 de diciembre, mientras que la conferencia matutina se reanudará el lunes 29 de diciembre. Subrayó que, pese a su ausencia física en Palacio Nacional, se mantendrá atenta a cualquier situación relevante que requiera su intervención.

Este 2025, las celebraciones decembrinas de la mandataria se llevarán a cabo fuera de la residencia presidencial. Cabe recordar que el año anterior Sheinbaum había informado que pasaría las fiestas de fin de año en su residencia oficial, acompañada de su familia. En esta ocasión, optó por un destino turístico para tomar un descanso tras sus primeras semanas al frente del Gobierno federal.