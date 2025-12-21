Tren Buenavista estará listo para antes de Semana Santa 2026

La extensión del Tren Suburbano que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) avanza conforme a lo planeado y estará lista para entrar en operación durante el primer trimestre de 2026, antes del periodo vacacional de Semana Santa. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum tras realizar un recorrido de supervisión por la obra.

El nuevo tramo busca facilitar el traslado de pasajeros desde la Ciudad de México hasta el aeropuerto, reduciendo tiempos y mejorando la conectividad en la zona metropolitana.

SHEINBAUM SUPERVISA EL RECORRIDO DEL TREN AL AIFA

Durante la mañana de este domingo, la presidenta abordó el tren para revisar el avance del proyecto. El recorrido incluyó las estaciones:

Cueyamil

Agaves

Teyahualco

Prados Sur

Nextlalpan

Xaltocan

Terminal del AIFA

Tras el viaje, Sheinbaum reiteró su compromiso de que el servicio comience a operar en marzo de 2026, con el objetivo de que para Semana Santa los usuarios ya puedan trasladarse desde Buenavista hasta el aeropuerto sin contratiempos.

Queremos que para Semana Santa la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA y tomar su vuelo a distintos puntos del país o del extranjero, señaló la mandataria desde la terminal del tren.

TIEMPO DE RECORRIDO Y FRECUENCIA DEL SERVICIO

De acuerdo con el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, el trayecto completo entre Buenavista y el AIFA tendrá una duración aproximada de 43 minutos.

El servicio contará con trenes cada 15 minutos y un total de 10 convoys estarán disponibles una vez que concluya la etapa de pruebas. Esta frecuencia busca atender la demanda de pasajeros y ofrecer una alternativa eficiente al transporte por carretera.

PERIODO DE PRUEBAS ANTES DE LA APERTURA

Claudia Sheinbaum explicó que, aunque la obra ya permite realizar recorridos de supervisión, aún falta completar el proceso de pruebas técnicas. Estos ensayos son necesarios debido a que el sistema cuenta con señalización automática y tecnología moderna que debe garantizar seguridad y operación continua.

Indicó que los próximos meses estarán dedicados a esta fase, con el fin de que el servicio inicie sin fallas una vez abierto al público.

AVANCES EN EL TREN DE PASAJEROS MÉXICO-QUERÉTARO

Un día antes de su visita al Estado de México, la presidenta también supervisó los trabajos del tren de pasajeros México-Querétaro, un proyecto que actualmente presenta un avance del 8 por ciento y que se estima atenderá a más de 10 millones de pasajeros al año.

La obra contempla la construcción de túneles para no afectar el tráfico de la Autopista México-Querétaro y fue dividida en 12 tramos para acelerar su desarrollo. San Juan del Río es el primero de los cuatro tramos correspondientes al estado de Querétaro, con una extensión total de 80 kilómetros.

TIEMPOS ESTIMADOS DEL RECORRIDO MÉXICO-QUERÉTARO

Según detalló Andrés Lajous, el tren México-Querétaro tendrá una longitud total de 226 kilómetros. El tiempo estimado de traslado será de dos horas entre la Ciudad de México y Querétaro, una hora con 20 minutos hasta San Juan del Río y 43 minutos desde este punto al centro de Querétaro.

Con estos proyectos, el Gobierno federal busca fortalecer la red de transporte ferroviario de pasajeros y ofrecer opciones más rápidas, seguras y accesibles para la población.