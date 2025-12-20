  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 20 De Diciembre Del 2025
Nacional / México

Zoológico de Culiacán da la bienvenida a dos capibaras

Las instalaciones han sido adaptadas especialmente para estos roedores gigantes, quienes disfrutarán de un espacio amplio

Dic. 20, 2025
Aunque estos animales disfrutan nadando y son excelentes en el agua, no se recomienda tenerlos como mascotas.

El Zoológico de Culiacán ha presentado oficialmente a dos nuevos y adorables miembros de su familia: dos capibaras de 6 meses de edad, uno macho y una hembra, que ya están causando sensación entre los visitantes.

Este sábado 20 de diciembre de 2025, los nuevos inquilinos llegaron para quedarse y, al igual que con otros animales recientes, las familias culiacanenses tendrán la oportunidad de elegir sus nombres.

José María Casanova, director del Zoológico de Culiacán, detalló que las instalaciones han sido adaptadas especialmente para estos roedores gigantes, quienes disfrutarán de un espacio amplio con césped, agua y áreas abiertas, ideales para su bienestar.

El zoológico ya contaba con un ejemplar de capibara, pero ahora con dos nuevos residentes, se espera que más personas puedan admirarlos.

ANIMALES POPULARES POR SU COMPORTAMIENTO

Los capibaras, conocidos también como carpinchos, son los roedores más grandes del mundo, pudiendo llegar a medir hasta 1.30 metros de largo y pesar más de 60 kilos.

Originarios de Sudamérica, estos mamíferos herbívoros son famosos por su comportamiento relajado y su sociabilidad, tanto con otros animales como con los humanos. En redes sociales, su tranquilidad y carácter amistoso les ha valido una gran popularidad.

Aunque estos animales disfrutan nadando y son excelentes en el agua, no se recomienda tenerlos como mascotas, ya que requieren cuidados especializados y un espacio amplio para vivir. Su alimentación incluye pasto, plantas acuáticas y cortezas, y practican una curiosa costumbre llamada coprofagia.

Los visitantes del zoológico podrán admirar a estos nuevos capibaras todos los días de 10:00 a 17:00 horas. Este fin de semana, la entrada será gratuita, mientras que en días normales el costo será de 40 pesos por persona.

César Leyva
