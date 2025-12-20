Posadas Navideñas: Costo real y consejos para no gastar excesivamente

Cuando las luces navideñas iluminan las calles y el aire fresco de diciembre llega, los mexicanos nos preparamos para una de las celebraciones más emblemáticas del año: las posadas. Esta tradición, que marca la cuenta regresiva hacia la Navidad, no solo está llena de música, comida y alegría, sino también de gastos.

GASTOS ESTIMADOS PARA ORGANIZAR UNA POSADA

El costo de una posada varía según el lugar y la cantidad de personas. En promedio, para una reunión de 30 personas, se estima un gasto de aproximadamente mil 600 pesos, aunque este monto puede cambiar dependiendo de la región y los productos adquiridos. Este gasto incluye los artículos básicos como frutas de temporada (tejocote, mandarinas, naranjas), ponche, piñata, y bebidas tradicionales como el champurrado y el atole. Sin embargo, los costos de la comida adicional como tamales, buñuelos o pan dulce no se contemplan en esta cifra.

DÓNDE COMPRAR

Si estás buscando los mejores precios para tu posada, los mercados y comercios locales son el lugar ideal. En estos espacios se concentran los vendedores de productos tradicionales de la temporada y de todo lo necesario para organizar esta celebración. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ofrece una herramienta llamada "Quién es Quién en los Precios" que te permite comparar los costos de los productos en diferentes establecimientos.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR DE UNA POSADA SIN EXCEDER EL PRESUPUESTO

A veces, la emoción de las festividades puede llevarnos a hacer compras impulsivas. Para evitar que los gastos se salgan de control, aquí te dejamos algunos consejos prácticos:

Haz un presupuesto detallado : Divide tus compras en categorías (comida, bebidas, piñata, aguinaldos) y asigna una cantidad específica para cada una.

: Divide tus compras en categorías (comida, bebidas, piñata, aguinaldos) y asigna una cantidad específica para cada una. Haz una cooperación entre amigos y familiares: Dividir los gastos entre todos los asistentes facilita el proceso y reduce el impacto económico en el organizador.

entre amigos y familiares: Dividir los gastos entre todos los asistentes facilita el proceso y reduce el impacto económico en el organizador. Compra con anticipación: Adquirir los productos con semanas de antelación te permitirá aprovechar ofertas y evitar la presión de las compras de último minuto.

Compara precios: Visita al menos tres establecimientos diferentes para comparar precios y calidad antes de hacer tus compras.

y calidad antes de hacer tus compras. Prepara platillos sencillos y económicos: El ponche, los tamales y los buñuelos son tradicionales y bastante accesibles.

y económicos: El ponche, los tamales y los buñuelos son tradicionales y bastante accesibles. Opta por una piñata hecha a mano : Si te gusta la idea de la piñata, ¿por qué no hacerla tú mismo? Existen opciones económicas y personalizables.

: Si te gusta la idea de la piñata, ¿por qué no hacerla tú mismo? Existen opciones económicas y personalizables. Recicla decoraciones de años anteriores: Usar adornos de temporadas pasadas puede ahorrarte una buena cantidad de dinero, y además, las decoraciones naturales como ramas y luces de Navidad siempre funcionan bien.

Considera opciones de aguinaldos sencillos : Opta por dulces a granel o pequeños detalles que sigan la tradición sin que el costo se dispare.

: Opta por dulces a granel o pequeños detalles que sigan la tradición sin que el costo se dispare. Si alquilas un lugar, compara precios: Verifica si los costos incluyen todo lo necesario, como mesas, sillas o equipo de sonido, para evitar sorpresas.

Organiza juegos tradicionales: Los juegos como la lotería o los concursos no requieren de una gran inversión y son perfectos para fomentar la convivencia.

¡DISFRUTA DE LA POSADA SIN PREOCUPACIONES!

Las posadas son momentos para reunir a los seres queridos, compartir risas, canciones y comidas tradicionales. Pero también son una oportunidad para poner en práctica tus habilidades de planificación financiera. Siguiendo estos sencillos consejos, podrás disfrutar de las fiestas sin que el estrés por los gastos afecte tu alegría.