Cofepris: 6 playas que no son seguras para nadar estas vacaciones de invierno; 2 están en Sonora

Durante las vacaciones de invierno, miles de familias mexicanas y turistas extranjeros acuden a las playas del país para descansar y disfrutar del mar. Sin embargo, no todas las zonas costeras se encuentran en condiciones óptimas para el uso recreativo.

Así lo confirmó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tras presentar los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar.

De acuerdo con este reporte, se analizaron 2 mil 233 muestras de agua en 289 playas de uso recreativo, ubicadas en 76 destinos turísticos de 17 estados costeros, a través del trabajo de las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP).

Los resultados son mayormente positivos: 283 playas, es decir, el 98% del total, son aptas para nadar, ya que cumplen con los criterios microbiológicos establecidos.

No obstante, seis playas no alcanzaron los niveles permitidos, al rebasar el límite de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que no se recomiendan para actividades recreativas durante este periodo vacacional.

LAS 6 PLAYAS QUE COFEPRIS NO RECOMIENDA PARA NADAR

1. Playa Tijuana, Baja California

Ubicada en la frontera con Estados Unidos, es una zona urbana que históricamente enfrenta problemas de descargas residuales.

2. Playa Mismaloya, Jalisco

Situada al sur de Puerto Vallarta, es un destino popular cuya calidad del agua se vio afectada en este muestreo.

3. El Veneno/Miramar, Sonora

Playa localizada en el municipio de Guaymas, una de las dos zonas del estado que no cumple con los criterios sanitarios.

4. San Francisco, Sonora

También en Guaymas, presenta niveles elevados de contaminación bacteriana.

5. Barra del Tordo, Tamaulipas

Playa del Golfo de México, cercana a sistemas lagunares que pueden influir en la calidad del agua.

6. José Martí, Veracruz

Ubicada en el puerto de Veracruz, una zona con alta actividad urbana y turística.

RECOMENDACIONES PARA LOS VACACIONISTAS

Cofepris exhorta a la población a consultar el estado de las playas a través de la aplicación "Playas Mx", evitar nadar en zonas no aptas y contribuir al cuidado del entorno, no tirando basura ni contaminantes.

Además, las autoridades trabajan de manera coordinada con los Comités de Playas para implementar acciones de saneamiento inmediato y reducir riesgos a la salud.

La buena noticia es que, en comparación con el muestreo anterior de julio, el número de playas no aptas se redujo de 16 a solo seis, lo que refleja avances en las labores de saneamiento.

Aun así, la recomendación es clara: informarse antes de entrar al mar. Porque unas vacaciones seguras también empiezan con decisiones responsables.