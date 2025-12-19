Gerardo Fernández Noroña viaja a Europa y revive debate sobre austeridad en Morena

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, anunció el inicio de unas vacaciones en Europa luego de concluir las actividades legislativas en el Senado de la República, decisión que generó reacciones en medio del discurso de "cero lujos" promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de una transmisión en vivo en Facebook y YouTube, realizada el pasado 15 de diciembre de 2025, el legislador confirmó que se encontraba esperando un vuelo con destino al continente europeo.

Sin precisar el país ni las actividades que realizará, Noroña adelantó que se reuniría con el coordinador de su bancada, Adán Augusto López. "Voy a Europa. Ahí está ya Adán... y no les digo todavía dónde", comentó.

¿Y LA AUSTERIDAD?

El senador indicó que permanecerá fuera del país "algunas semanas" y señaló que, debido a las tensiones políticas recientes, no había tenido tiempo de entusiasmarse por el viaje.

La falta de detalles sobre el destino y los costos del desplazamiento reavivó el debate interno sobre la congruencia entre la vida privada de los funcionarios y los principios de austeridad del movimiento.

En este contexto, el diputado Ricardo Monreal reconoció el 18 de diciembre que los señalamientos por presuntos lujos de figuras de Morena han impactado negativamente la imagen del partido.

Afirmó que cualquier exceso o privilegio es utilizado por la oposición para cuestionar la congruencia del proyecto político. "Nuestro comportamiento debe ser ejemplar para no vulnerar los principios", sostuvo.

PIDE SHEINBAUM ACTUAR CON ÉTICA EN LO PÚBLICO NI PRIVADO

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró recientemente su postura a favor de la Austeridad Republicana durante una celebración de la Cuarta Transformación.

Subrayó que reducir privilegios y actuar con ética debe ser una norma tanto en la vida pública como privada de quienes gobiernan, especialmente en un país donde la mayoría vive con ingresos limitados.

El viaje de Noroña, aunque realizado en un periodo sin actividades legislativas, vuelve a colocar en la agenda pública el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad y las acciones individuales dentro de Morena.