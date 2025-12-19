¿Qué es la "Ley esposa" y por qué Morena no está de acuerdo?

En San Luis Potosí y Nuevo León se han presentado iniciativas que obligan a los partidos políticos a postular únicamente mujeres para la gubernatura en las elecciones de 2027. Conocidas como "Ley Esposa" y "Ley Mariana", estas reformas buscan fortalecer la paridad de género, un principio incorporado a la Constitución desde 2014, y garantizar la alternancia entre hombres y mujeres en los cargos ejecutivos.

En San Luis Potosí, el Congreso local aprobó recientemente una reforma electoral que obliga a los partidos y coaliciones a registrar exclusivamente candidatas mujeres. La medida fue presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y aprobada con 19 votos a favor y ocho en contra. Sin embargo, su rapidez y contexto político han generado cuestionamientos sobre posibles beneficios a familiares de gobernadores actuales, en particular a la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En Nuevo León, la iniciativa aún está en revisión, pero propone un esquema similar, con la intención de que solo mujeres puedan competir por la gubernatura. Este planteamiento ha sido señalado por favorecer a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador Samuel García, como candidata potencial de Movimiento Ciudadano.

REACCIONES DE MORENA Y EL GOBIERNO FEDERAL

El partido Morena y el Ejecutivo federal han expresado reservas sobre estas reformas. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la importancia de fomentar la participación femenina, pero destacó la necesidad de revisar si estas medidas cumplen con la Constitución.

La dirigencia nacional de Morena anunció que recurrirá a instancias legales para impugnar la reforma aprobada en San Luis Potosí. Ricardo Monreal, coordinador del partido en la Cámara de Diputados, se pronunció en contra de imponer candidaturas por género, mientras que Luisa María Alcalde confirmó la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

DEBATE SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y PARIDAD DE GÉNERO

Estas reformas han abierto un debate sobre los límites de la paridad de género en la política mexicana. Si bien el objetivo es garantizar la participación femenina en cargos ejecutivos, los críticos señalan que imponer candidaturas exclusivas puede violar derechos políticos y generar ventajas a familiares de gobernadores.

El futuro de estas leyes dependerá de la revisión de las instancias legales correspondientes y de cómo se interpreten frente a la Constitución, mientras los procesos rumbo a las elecciones de 2027 continúan en definición en ambos estados.