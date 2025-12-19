¿Quién es Nilda Perales Ramos, la adulta mayor abandonada en silla de ruedas en Matamoros?

El caso de una mujer adulta mayor abandonada en una brecha rumbo a Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, ha generado indignación y conmoción tanto en México como en Estados Unidos.

La imagen de la abuelita, dejada a su suerte en una silla de ruedas y en condiciones precarias, encendió las alertas de las autoridades y reavivó el debate sobre el abandono y la violencia contra personas en situación de vulnerabilidad.

¿QUIÉN ES NILDA PERALES RAMOS?

El Sistema DIF Matamoros logró identificar a la mujer luego de que recuperara la conciencia. De acuerdo con el procurador del organismo, Héctor Hugo Gutiérrez, la adulta mayor dijo llamarse Nilda Perales Ramos, originaria de Laredo, Texas. La mujer fue localizada en el kilómetro 15 del Ejido Morelos, sobre una brecha que conduce a Playa Bagdad, uno de los principales destinos turísticos de la región.

Trascendió que Nilda Perales Ramos tiene 90 años de edad y que contaba con un reporte de no localización desde hace cinco meses en Estados Unidos, por lo que incluso se emitió una ficha de búsqueda en Texas. Tras su identificación, autoridades mexicanas establecieron contacto con dependencias y familiares del otro lado de la frontera para notificarles sobre su localización.

El caso ya había sido difundido previamente en redes sociales. El pasado 3 de julio, a través de la cuenta de Instagram @rsolloa, bajo el nombre de Rebecca Solloa, se solicitó apoyo ciudadano para dar con el paradero de la adulta mayor. En esa publicación se señalaba que Nilda había cruzado a México el 12 de junio y que desde entonces su familia perdió todo contacto con ella.

INVESTIGACIÓN ABIERTA Y POSIBLES DELITOS

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer cómo llegó Nilda Perales Ramos hasta Matamoros y, sobre todo, quién o quiénes la abandonaron en ese punto carretero. Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, incluida la posibilidad de que la mujer haya sido medicada para mantenerla inconsciente, hipótesis que también forma parte de las indagatorias.

Mientras tanto, la adulta mayor permanece bajo resguardo y atención médica, con el objetivo de estabilizar su estado de salud y que, en la medida de lo posible, pueda aportar más información que ayude a reconstruir los hechos.

COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA

Aunque la familia ya fue notificada y mantiene comunicación con las autoridades locales, no se han dado a conocer más detalles de manera pública sobre lo ocurrido ni sobre los pasos a seguir para su eventual traslado o reunificación familiar.

El caso de Nilda Perales Ramos pone nuevamente en el centro de la discusión la protección de los adultos mayores, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, atención y sanción ante situaciones de abandono y posible violencia, especialmente en zonas fronterizas.