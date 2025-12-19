Sheinbaum llama a que Salinas Pliego pague adeudos fiscales de 51 mil millones de pesos

En medio de la recta final de un litigio fiscal que se ha prolongado por más de una década, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado directo a que el empresario Ricardo Salinas Pliego cumpla con el pago de los adeudos fiscales que mantienen sus empresas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales ascienden a 51 mil millones de pesos.

La mandataria subrayó que se trata de obligaciones que datan desde 2008 y que ya cuentan con resoluciones judiciales firmes.

SHEINBAUM LLAMA A QUE SALINAS PLIEGO PAGUE ADEUDOS FISCALES

Durante la conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum fue enfática al señalar que es importante que la población conozca el origen y la trayectoria legal de estos adeudos, que han sido objeto de diversos recursos y juicios a lo largo de los años. "Ojalá pague", expresó la jefa del Ejecutivo federal, al referirse al empresario propietario de Grupo Salinas.

A pregunta expresa sobre la reciente visita de Salinas Pliego a una cena navideña encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, la presidenta evitó pronunciarse y descartó entrar en polémicas. "De lo otro ya no voy a opinar, la verdad no creo que valga la pena", afirmó, al reiterar que el tema central es el cumplimiento de las obligaciones fiscales conforme a la ley.

Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la normatividad vigente y las sentencias emitidas por los tribunales, las empresas de Grupo Salinas aún pueden solicitar ajustes a la baja de hasta 39 por ciento del monto total, dependiendo del esquema y el orden de pago que elijan. No obstante, recalcó que el fondo del asunto es que existen resoluciones judiciales que ya llegaron a la última instancia. "Ha sido un tema público y es importante que el SAT diga claramente qué es lo que viene y a qué se tiene derecho", sostuvo.

EL PAGO DE IMPUESTOS, EN LA RECTA FINAL

Tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el litigio por los adeudos fiscales de las empresas de Grupo Salinas, el SAT informó que será en enero de 2026 cuando se emita el requerimiento formal de pago por los 51 mil millones de pesos, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Durante la misma conferencia, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló el recorrido jurídico del caso, el cual se remonta a determinaciones realizadas entre 2013 y 2018. En ese periodo, la autoridad fiscal resolvió que diversas empresas del grupo empresarial aplicaron de manera improcedente pérdidas fiscales para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios de 2008 a 2013.

Martínez Dagnino subrayó que el proceso ha seguido todas las etapas legales previstas y que, tras agotarse las instancias judiciales, la autoridad fiscal está en condiciones de proceder con el requerimiento de pago. El funcionario reiteró que el objetivo del SAT no es otro que garantizar el cumplimiento de la ley y la recaudación equitativa de impuestos, sin distinción entre contribuyentes.