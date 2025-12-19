Clase media crece en México; es el país de América Latina que más redujo la pobreza en 2025

El crecimiento de la clase media en México se consolidó como uno de los principales indicadores de cambio social y económico en el país, de acuerdo con datos del Banco Mundial presentados durante la conferencia matutina de este viernes 19 de diciembre.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA POBREZA Y LA CLASE MEDIA EN MÉXICO?

Los datos del Banco Mundial fueron presentados por Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia, a partir del informe de Pobreza y Equidad del organismo internacional.

Según el Banco Mundial, la clase media está integrada por personas que perciben ingresos superiores a 17 dólares diarios, alrededor de 340 pesos, mientras que se considera en situación de pobreza a quienes ganan menos de 8.30 dólares al día, aproximadamente 166 pesos.

Bajo esta metodología, México y Brasil se posicionan como los países de América Latina donde más ha crecido la clase media en los últimos años.

COMPROMISOS OFICIALES PARA FORTALECER LA ECONOMÍA Y REDUCIR DESIGUALDADES

Ramírez Cuevas destacó que la pobreza por ingresos en México se redujo del 35.5% de la población en 2018 al 21.7% en 2024, lo que representa una disminución de 13.6 puntos porcentuales.

Este avance equivale a más de 13 millones de personas que dejaron de vivir en condiciones de pobreza. Paralelamente, alrededor de 12 millones de mexicanos se incorporaron a la clase media, un cambio que marca un punto de inflexión en la estructura social del país.

El funcionario subrayó que estas cifras coinciden con las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que reporta que la pobreza en México pasó de 41.9% en 2018 a 29% en su medición más reciente.

Además, el porcentaje de personas consideradas como no pobres ni vulnerables aumentó de 29.3% a 42.3%, lo que refuerza la consistencia entre las estadísticas nacionales e internacionales.

Uno de los datos más relevantes es que, por primera vez en la historia reciente, el porcentaje de personas que integran la clase media supera al de la población en situación de pobreza.

De acuerdo a Ramírez Cuevas, este fenómeno representa un cambio estructural y desmonta la narrativa de que las políticas de la cuarta transformación se enfocan exclusivamente en un solo sector de la población.

México se consolidó en 2025 como el país de América Latina donde más creció la clase media, impulsado por el aumento del ingreso, el empleo y las políticas de inclusión social.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum reiteró su compromiso de dar continuidad al proyecto de nación iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual suma siete años de implementación bajo el lema "Por el bien de todos, primero los pobres", con el objetivo de fortalecer la economía nacional y reducir las desigualdades sociales.