Hoy No Circula CDMX: ¿Cómo afecta esto a los mexicanos este 19 de diciembre?

El programa Hoy No Circula impacta este viernes 19 de diciembre de 2025 la movilidad de miles de personas en la Ciudad de México y la zona conurbada. Desde las primeras horas del día, automovilistas deben modificar sus traslados cotidianos ante las restricciones aplicadas a ciertos vehículos.

De acuerdo con el calendario vigente, este día no pueden circular los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y hologramas de verificación 1 y 2, así como aquellos que cuentan con permisos provisionales.

HORARIO Y ALCANCE DEL HOY NO CIRCULA

La restricción se mantiene en un horario de 5:00 a 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, además de 18 municipios conurbados del Estado de México.

La medida forma parte de las acciones permanentes para reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente en días de alta carga vehicular.

VEHÍCULOS EXENTOS DE LA RESTRICCIÓN

No todos los automovilistas se ven afectados por el programa. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que pueden circular sin restricciones los vehículos con hologramas 00 y 0, así como los autos eléctricos, híbridos y las unidades destinadas al transporte de pasajeros.

Estas excepciones permiten que una parte del parque vehicular mantenga su movilidad habitual.

RESTRICCIONES PARA AUTOS FORÁNEOS

Los vehículos registrados en el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala pueden circular bajo las mismas condiciones que los autos de la CDMX, siempre que cuenten con verificación vehicular vigente en su entidad.

Esto es posible gracias a la homologación de los criterios de verificación vehicular en la región centro del país.

MUNICIPIOS DEL EDOMEX DONDE APLICA EL HOY NO CIRCULA

En el Estado de México, el programa aplica en municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México como Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Chalco, entre otros.

También se incluyen municipios de la región de Santiago Tianguistenco y del Valle de Toluca, como Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez.

MULTAS POR INCUMPLIR EL PROGRAMA

Las autoridades recuerdan que no respetar el Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas. Para este viernes 19 de diciembre de 2025, la multa va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto aproximado de entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos.

Además de la multa, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales para el conductor.