Gobierno federal y productores acuerdan levantar bloqueos y garantizar libre tránsito en Navidad

El Gobierno de México y representantes de los sectores agroalimentario y transportista lograron desactivar los bloqueos carreteros previstos en diversas regiones del país, tras alcanzar acuerdos en materia de seguridad, movilidad y apoyo al campo.

Las negociaciones se llevaron a cabo entre el 17 y la madrugada del 18 de diciembre, luego de extensas mesas de diálogo interinstitucional.

En las reuniones participaron integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y organizaciones de transportistas, con la intervención de las secretarías de Gobernación, Agricultura, Hacienda, Economía y Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Guardia Nacional.

LIBRE TRÁNSITO EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Como resultado, las autoridades confirmaron que no habrá cierres de carreteras durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, lo que garantiza el libre tránsito de personas y mercancías en todo el territorio nacional.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, destacó que estos acuerdos brindan certeza a la ciudadanía y al sector productivo, al permitir la continuidad de las actividades económicas en el cierre de año.

Uno de los compromisos centrales fue el refuerzo de la seguridad en carreteras federales y estatales. Se incrementará la presencia operativa, se brindará acompañamiento en tramos de mayor riesgo y se ampliará el uso de herramientas tecnológicas para prevenir delitos como robos y extorsiones durante el traslado de mercancías.

NUEVOS ACUERDOS

En materia agroalimentaria, este 18 de diciembre autoridades federales recibirán a un equipo técnico del FNRCM para analizar esquemas de pignoración de granos como frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya. El objetivo es facilitar el acceso a financiamiento sin trasladar costos financieros ni de almacenamiento a los productores.

Asimismo, se acordó integrar a los agricultores en el Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, atender los centros de acopio y definir una ruta institucional para revisar temas relacionados con el T-MEC bajo los mecanismos formales.