Adultos mayores recibirán doble pensión en enero de 2026, ¿a quiénes aplica este beneficio?

En enero de 2026, una parte de la población adulta mayor en México observará dos depósitos en sus cuentas bancarias, situación que se debe a la coincidencia en las fechas de pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social y del apoyo económico de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Esta combinación de calendarios ha generado dudas entre los beneficiarios, por lo que autoridades y especialistas han aclarado el origen de ambos depósitos.

¿POR QUÉ COINCIDEN LOS PAGOS EN ENERO?

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el primer pago de pensión del año 2026 se realizará el viernes 2 de enero, debido a que el día 1 es inhábil para el sistema financiero. Este depósito corresponde a la pensión mensual que reciben las personas jubiladas bajo los esquemas de vejez, cesantía en edad avanzada o invalidez, conforme a lo establecido en la Ley del Seguro Social.

Este programa está dirigido a personas de 65 años o más que se encuentran registradas en el padrón oficial, por lo que ambos pagos pueden reflejarse en un periodo muy cercano.

NO SE TRATA DE UN AUMENTO NI DE UN APOYO EXTRA

Aunque ver dos depósitos en un mismo mes puede generar la idea de un ingreso adicional, las autoridades han aclarado que no se trata de un aumento en las pensiones ni de un pago extraordinario. Se trata únicamente de la coincidencia temporal entre dos apoyos distintos: uno de carácter contributivo, como la pensión del IMSS, y otro de tipo social, como la Pensión para el Bienestar.

Cada uno de estos recursos se entrega de manera independiente y bajo reglas propias, aun cuando el dinero llegue en fechas similares a las cuentas de los beneficiarios.

¿CÓMO SE REALIZAN LOS DEPÓSITOS?

La pensión del IMSS se deposita directamente en la cuenta bancaria que cada persona pensionada registró ante el instituto, a través de las instituciones financieras autorizadas. La Pensión para el Bienestar se entrega mediante la tarjeta del Banco del Bienestar o por los mecanismos establecidos por la Secretaría de Bienestar.

En el caso del apoyo federal, la dispersión se organiza de forma escalonada, generalmente siguiendo el orden alfabético del primer apellido, por lo que los depósitos pueden realizarse a lo largo de varios días.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN DOS DEPÓSITOS?

El doble depósito solo aplicará para las personas que cumplan con ambos requisitos: contar con una pensión activa del IMSS y estar inscritas en el programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Quienes reciben únicamente uno de estos apoyos verán reflejado solo el pago correspondiente a su prestación habitual.