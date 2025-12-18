Ley Silla en México: ¿cuánto pueden multar a las empresas y dónde denunciar si no se cumple?

En medio de una creciente discusión sobre las condiciones laborales en México, este lunes 15 de diciembre entró en vigor de manera obligatoria la Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que pone en el centro el derecho al descanso de millones de trabajadores que pasan gran parte de su jornada de pie.

Con el fin del periodo de prórroga para que las empresas se adaptaran, las autoridades laborales podrán ahora sancionar a los centros de trabajo que no cumplan con esta nueva disposición.

La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2024 y decretada el 17 de junio de 2025. En ella se establece la obligación de proporcionar sillas o asientos con respaldo, ya sea en el propio puesto de trabajo o en áreas cercanas destinadas al descanso periódico, con el objetivo de prevenir afectaciones a la salud derivadas de la bipedestación prolongada.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY SILLA Y A QUIÉNES BENEFICIA?

La Ley Silla aplica para centros de trabajo de los sectores industrial, comercial y de servicios. De acuerdo con cifras del INEGI, al menos tres millones de personas en México laboran de pie durante la mayor parte de su jornada, por lo que la reforma impacta de manera directa a empleados de tiendas, supermercados, farmacias, fábricas y diversos servicios.

Entre sus principales disposiciones, se prohíbe que los empleadores obliguen a los trabajadores a permanecer de pie durante toda la jornada laboral. Asimismo, se les permite alternar entre estar sentados y de pie sin que esto afecte el desarrollo de sus funciones. La duración y el número de pausas deberán acordarse entre patrón y trabajador, con el fin de garantizar un descanso efectivo.

¿DE CUÁNTO ES LA MULTA POR NO CUMPLIR LA LEY SILLA?

Las empresas que incumplan con esta obligación podrán enfrentar sanciones económicas. Las multas van de 250 a 2 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos que van desde poco más de 28 mil hasta más de 280 mil pesos, dependiendo del grado de incumplimiento.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que se prepara para realizar operativos de inspección para verificar la correcta implementación de la ley en los centros laborales.

En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden presentar denuncias ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), ya sea vía telefónica al 800 717 29 42, por correo electrónico o a través de la plataforma digital SIQAL.