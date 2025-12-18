Raúl Rocha Cantú deja de ser testigo protegido; FGR gira nueva orden de aprehensión contra el empresario

La situación legal del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú ha cambiado nuevamente, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) cancelara el beneficio de testigo colaborador que le había sido otorgado y, en consecuencia, obtuviera una nueva orden de aprehensión en su contra por delitos de alto impacto.

De acuerdo con informes del Poder Judicial Federal (PJF), Octavio Alarcón Terrón, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Querétaro, concedió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el mandamiento judicial para detener nuevamente a Rocha Cantú.

¿QUÉ CARGOS ENFRENTA RAÚL ROCHA CANTÚ?

Los cargos que se le imputan son delincuencia organizada, con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos.

La orden de captura se enmarca en una investigación más amplia que ya derivó en la vinculación a proceso de Jacobo Reyes León, señalado como presunto líder de la organización criminal.

Reyes León enfrenta los mismos delitos y fue procesado durante una audiencia inicial celebrada en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano.

Según las indagatorias, la red delictiva operaba mediante la distribución de combustibles ingresados ilegalmente a México desde Guatemala y Estados Unidos.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN LEGAL ACTUAL DE ROCHA CANTÚ?

Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso Miss Universo y dueño de una red de gasolineras, perdió su calidad de testigo colaborador al incumplir con las condiciones impuestas por la FGR.

En específico, no compareció los días 8 y 12 de diciembre ante la FEMDO para ampliar su declaración y aportar información clave sobre la estructura y operación del grupo presuntamente encabezado por Reyes León, quien incluso fue candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México, en 2021.

Tras negarse a acudir de manera presencial y solicitar rendir su testimonio por videoconferencia, las autoridades lo consideran prófugo de la justicia, con indicios de que se encuentra fuera del país.

Esta condición legal agrava su situación, ya que la nueva orden de aprehensión lo deja sin protección jurídica alguna frente a las acusaciones.

En medio de este contexto, Rocha Cantú anunció recientemente que las operaciones de Miss Universo México se trasladarán a Nueva York, argumentando "incertidumbre jurídica", inseguridad y presuntos ataques con motivaciones políticas como razones para el cierre de oficinas en el país.

No obstante, desde el ámbito judicial, la FGR mantiene abiertas las investigaciones sobre Raúl Rocha Cantú y avanza en la localización del empresario para cumplimentar la orden de captura vigente.