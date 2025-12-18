Revisión del T-MEC va por buen camino gracias al diálogo con EU: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se desarrolla en un ambiente positivo con el gobierno estadounidense.

Gracias a una estrategia basada en el diálogo, la coordinación institucional y la prudencia diplomática se ha logrado un buen camino.

REVISIÓN DEL T-MEC VA POR BUEN CAMINO GRACIAS AL DIÁLOGO CON EU

Durante la conferencia matutina de este jueves 18 de diciembre, la mandataria celebró las recientes declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, responsable formal de la revisión del tratado, quien reconoció que el T-MEC ha sido benéfico para los países involucrados, aunque requiere ciertos ajustes. Para Sheinbaum, este reconocimiento confirma que la política de su gobierno en materia comercial ha dado resultados.

La jefa del Ejecutivo federal subrayó que México trabaja de manera coordinada a través de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y otras dependencias federales, no solo en temas comerciales, sino también en seguridad y cooperación bilateral, con el objetivo de mantener relaciones constructivas y evitar confrontaciones innecesarias.

"Vamos a seguir en este esquema de no pelearnos, de mantener la cabeza fría y buscar siempre un acuerdo en todos los temas que tenemos con ellos, que son muchísimos", expresó Sheinbaum al reiterar que la prioridad es alcanzar el mejor acuerdo posible para el país.

Asimismo, la presidenta destacó que, dentro de esta estrategia integral, uno de los ejes fundamentales es la protección de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. En ese sentido, informó que su administración impulsa el fortalecimiento de los consulados y de la atención consular para respaldar a millones de paisanos en la Unión Americana.

Sheinbaum insistió en que el enfoque de diálogo y cooperación ha funcionado hasta ahora y será la base para enfrentar los retos que surjan durante la revisión del T-MEC, un acuerdo clave para la economía mexicana y para la relación bilateral con Estados Unidos.