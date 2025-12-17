  • 24° C
Sheinbaum solicita al Senado autorizar ingreso de la Armada de EU para entrenamiento militar

El entrenamiento forma parte del ejercicio denominado "Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales"

Dic. 17, 2025
Las actividades se realizarán exclusivamente en instalaciones navales mexicanas.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió este miércoles 17 de diciembre a la Comisión Permanente del Senado una solicitud formal para autorizar el ingreso temporal de personal militar de Estados Unidos a territorio mexicano, con el objetivo de realizar un programa de entrenamiento conjunto con las Fuerzas Navales de México.

La petición, sustentada en el artículo 76, fracción III, de la Constitución, establece que la presencia de militares extranjeros será exclusivamente para labores de capacitación, sin participación en operativos de combate ni acciones directas contra grupos delictivos.

De acuerdo con el documento enviado al Senado, la delegación estadounidense estaría integrada por 29 elementos de la Marina de Estados Unidos de los cuales19 pertenecientes a los Navy SEAL´s y 10 más del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales. La estancia se contempla del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

El entrenamiento forma parte del ejercicio denominado "Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales", cuyo propósito es reforzar las habilidades tácticas y operativas de unidades especializadas de la Armada de México, así como fortalecer la coordinación bilateral y el intercambio de conocimientos entre ambas fuerzas.

¿DÓNDE SE LLEVARÁN A CABO LAS ACTIVIDADES?

Las actividades se realizarán exclusivamente en instalaciones navales mexicanas, sin desplazamientos fuera de zonas militares. Las sedes previstas son el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina en Champotón, Campeche; y el Mando Naval de Ciudad del Carmen, también en Campeche.

El documento precisa que el personal estadounidense ingresará al país a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 y se retirará una vez concluido el periodo de adiestramiento.

El programa se desarrollará en cuatro fases: ejercicios terrestres en el Estado de México; prácticas aeromóviles; operaciones terrestres en Campeche; y maniobras marítimas en el Golfo de México.

La solicitud enfatiza que este intercambio busca actualizar métodos de operación, mejorar la preparación técnica de las fuerzas mexicanas y fortalecer su capacidad de respuesta en escenarios complejos.

César Leyva
