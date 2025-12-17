  • 24° C
Nacional / México

Vinculan a proceso a "El Limones", presunto operador financiero del grupo criminal Los Cabrera

Al imputado se le atribuyen los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores

Dic. 17, 2025
La captura representó "un golpe directo a las redes de extorsión", dijo Omar García Harfuch.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto operador financiero del grupo delictivo Los Cabrera y presunto responsable de extorsiones a comerciantes y ganaderos.

De acuerdo con las autoridades, al imputado se le atribuyen los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.

Edgar "N", quien además se desempeñaba como secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la región de La Laguna, fue detenido por fuerzas federales el pasado miércoles 10 de diciembre de 2025.

UN GOLPE A LAS REDES DE EXTORSIÓN

En su momento, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que la captura representó "un golpe directo a las redes de extorsión", enmarcado dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno federal.

Las investigaciones señalan que el imputado no solo extorsionaba a comerciantes y productores ganaderos, sino que también presuntamente administraba las finanzas de la organización criminal. Durante su detención, las autoridades aseguraron armas largas, una granada y diverso equipo táctico.

César Leyva
