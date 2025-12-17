FGR detiene a María "N", exasesora vinculada a Genaro García Luna

La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de María Vanesa "N" en la Ciudad de México, quien anteriormente se desempeñó como asesora del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos. La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y manejo de recursos de origen ilícito.

El comunicado oficial emitido el 17 de diciembre confirma que la detención forma parte de las indagatorias destinadas a esclarecer una presunta red de operaciones financieras utilizada para desviar recursos públicos y mover dinero de origen ilícito.

SEÑALAMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS IRREGULARES

María Vanesa "N", habría desempeñado un papel clave como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., a través de la cual se habrían realizado movimientos de dinero presuntamente vinculados con actividades delictivas. Las autoridades sostienen que estos recursos pudieron haber sido canalizados para financiar intereses personales y familiares de Genaro García Luna, así como para consolidar una red de operaciones que aprovechaba vacíos en el sistema financiero para ocultar su origen ilícito.

Se le acusa de participar en el desvío de fondos provenientes del Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, así como de la Tesorería de la Federación. Según los indicios recabados por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, estos recursos habrían sido utilizados para beneficiar a García Luna y a otros integrantes de su círculo cercano, lo que evidencia un posible entramado financiero ilícito de gran alcance.

Las investigaciones también apuntan a que los movimientos realizados mediante Nunvav, Inc. incluyeron transferencias internacionales y operaciones complejas dentro del sistema bancario, diseñadas para dificultar su rastreo. La Fiscalía continúa analizando la documentación y registros financieros para identificar con precisión todos los involucrados y determinar la extensión de la participación de la exasesora en estas operaciones.

LOCALIZACIÓN Y OPERATIVO EN LA CAPITAL

La exasesora fue ubicada en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, tras trabajos de inteligencia realizados por la Agencia de Investigación Criminal. La FGR detalló que el operativo se llevó a cabo con apoyo y coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, incluyendo dependencias federales encargadas de seguridad, defensa e inteligencia.

Una vez detenida, fue trasladada para una revisión médica de rutina antes de ser puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía informó que la detenida fue enviada al Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos. En ese lugar, el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial ante un juez para formular la imputación formal y definir su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan abiertas y que este caso forma parte de una estrategia más amplia para combatir redes de corrupción y el uso indebido de recursos públicos vinculados con el crimen organizado.