Nuevo frente frío en México: Estos son los estados que registrarán mínimas de -5°C

Esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó sobre cuáles serán las condiciones climatológicas durante esta temporada invernal en el territorio mexicano y reportó cuál será el estado del tiempo en cada región del país.

Aunque México suele identificarse con un clima mayormente templado, el invierno acentúa las diferencias regionales. Mientras el norte enfrenta temperaturas bajo cero y heladas severas, el centro del país registra mañanas y noches frías, y el sur presenta contrastes más moderados.

Ante este panorama, los pronósticos del SMN se convierten en una herramienta clave para que la población se prepare y ajuste sus actividades conforme avanzan los sistemas meteorológicos propios de la temporada.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO EN MÉXICO PARA ESTE 17 DE DICIEMBRE

De acuerdo con el pronóstico, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura sobre el noreste del país, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos en diversas regiones del país.

Se prevén lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, mientras que en estados del norte, centro y sur se presentarán intervalos de chubascos y lluvias aisladas.

Asimismo, se mantendrá un ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas. Aunque las temperaturas tenderán a incrementarse gradualmente por la tarde, el frío seguirá siendo protagonista.

A esto se suma el viento de componente norte, con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de oleaje elevado de hasta 2 metros en la misma región.

Finalmente, el SMN advierte que un nuevo frente frío se aproximará durante la noche a la frontera norte de México, reforzando las bajas temperaturas.

ESTADOS CON TEMPERATURAS BAJO CERO

Para la madrugada del jueves 18 de diciembre, se estiman temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

En tanto, mínimas de -5 a 0 °C se esperan en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Otras entidades como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca podrían registrar temperaturas de 0 a 5 °C en zonas serranas.

RECOMENDACIONES

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales de información. En caso de que alguno de estos fenómenos represente un riesgo, se emitirá el aviso correspondiente de manera oportuna.

Protección Civil será la encargada de informar y brindar apoyo a la población, por lo que se aconseja resguardarse en lugares seguros y tener a la mano documentos personales, medicamentos y artículos de primera necesidad.