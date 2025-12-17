Abuelita es abandonada en plena carretera de Tamaulipas

Una mujer de la tercera edad fue rescatada con vida luego de ser encontrada abandonada en una brecha que conduce a Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. El hallazgo ocurrió en el kilómetro 15 del Ejido Morelos, tras un reporte ciudadano que alertó a las autoridades sobre la posible presencia de una persona sin vida en una zona rural y poco transitada.

El aviso movilizó a cuerpos de emergencia, quienes al llegar se encontraron con una escena que generó preocupación e indignación. La mujer estaba sentada en una silla de ruedas, inconsciente y sin compañía, expuesta a las bajas temperaturas y a las condiciones adversas del entorno.

HALLAZGO EN UNA ZONA AISLADA



De acuerdo con los primeros informes, la anciana, de aproximadamente 90 años, se encontraba a unos 600 metros del área de playa, en un camino de terracería donde el paso de vehículos es ocasional. Vestía un pantalón negro, calcetas amarillas y una sudadera gris. Sobre sus piernas se localizó un envase de plástico de refresco, lo que hace pensar que alguien pudo haberlo dejado para que se hidratara, aunque no se hallaron documentos que permitieran identificarla.

Personas que transitaban por el lugar notaron que la mujer permanecía inmóvil y en evidente estado de vulnerabilidad, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades. Gracias a esa acción, los servicios de emergencia acudieron de manera oportuna al sitio.

ATENCIÓN MÉDICA Y TRASLADO AL HOSPITAL

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la mujer aún contaba con signos vitales, aunque presentaba un cuadro de hipotermia, debilidad general y un estado de salud deteriorado. Durante la valoración también se detectaron moretones en distintas partes del cuerpo, lo que reforzó la urgencia de brindarle atención inmediata.

Los socorristas le proporcionaron los primeros auxilios en el lugar, la abrigaron y procedieron a estabilizarla antes de trasladarla al Hospital General de Matamoros. Ahí quedó bajo observación médica especializada, debido a la gravedad de su condición y al tiempo indeterminado que habría permanecido a la intemperie.

Las autoridades informaron que se inició una investigación para esclarecer cómo llegó la mujer hasta ese punto y para localizar a sus familiares. También se analizará si existe responsabilidad legal relacionada con su abandono, ya que se trata de una persona adulta mayor en situación de alta vulnerabilidad.

El caso ha generado una fuerte reacción entre la población, especialmente por ocurrir en fechas asociadas con la convivencia familiar y la solidaridad. La imagen de una mujer anciana, sola y desprotegida en una carretera, ha puesto nuevamente sobre la mesa una problemática que suele permanecer oculta, el abandono de adultos mayores.