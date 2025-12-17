Sheinbaum descarta vínculos de Alex Tonatiuh exfuncionario aduanal con red de huachicol fiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que hasta el momento no existe ningún indicio que relacione a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con una presunta red de huachicol fiscal.

Por el contrario, subrayó que el exfuncionario colaboró en diversas investigaciones orientadas a combatir el contrabando de combustibles en el país.

SHEINBAUM DESCARTA VÍNCULOS DE ALEX TONATIUH

Durante su conferencia, la Mandataria fue cuestionada sobre la salida de Márquez Hernández del cargo y sobre si había mantenido comunicación con el titular de Aduanas, Rafael Marín, o con instancias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o la Fiscalía General de la República para conocer las causas del relevo. Al respecto, Sheinbaum explicó que la decisión fue tomada directamente por el director de Aduanas y que el propio funcionario estuvo de acuerdo con su salida.

“Si hay cualquier investigación, pues tiene que informarlo en su momento la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Si hay alguna queja o alguna noticia, siempre se hacen investigaciones”, señaló la Presidenta, al precisar que, en caso de existir algún procedimiento administrativo o indagatoria en curso, será dicha dependencia la encargada de darlo a conocer de manera oficial.

Sheinbaum fue enfática al descartar, por ahora, cualquier nexo entre el exdirector de Investigación Aduanera y actividades ilícitas relacionadas con el huachicol fiscal. “No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue”, afirmó al ser cuestionada directamente sobre una posible participación de Márquez Hernández en redes de contrabando de combustible.

Asimismo, destacó que durante su gestión en la ANAM, el exfuncionario aportó información relevante en investigaciones sensibles, como el caso de un buque localizado en el puerto de Tampico, del cual se desprendieron indagatorias que involucraron incluso a personal de la Secretaría de Marina y que continúan en curso. De acuerdo con la Presidenta, Márquez Hernández alertó sobre la presencia de pipas en dicho puerto, lo que permitió avanzar en las pesquisas.

Ante la pregunta de si consideraba que fue un buen funcionario, Sheinbaum sostuvo que cualquier evaluación sobre su desempeño debe sustentarse únicamente en investigaciones formales. “Si hay algo contra él, pues tiene que ser con base en las investigaciones administrativas”, concluyó.