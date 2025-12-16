Sheinbaum confirma salida de Alex Tonatiuh Márquez de Aduanas y descarta indagatoria o retiro de visa

En medio de señalamientos públicos y versiones que circularon en los últimos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este martes la salida de Alex Tonatiuh Márquez Hernández como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que su gobierno no tiene conocimiento de que exista una investigación abierta en su contra ni de una presunta revocación de su visa estadounidense.

SHEINBAUM DESCARTA INDAGATORIA O RETIRO DE VISA

Al ser cuestionada directamente sobre estos rumores, Sheinbaum fue tajante. "No tenemos conocimiento de ninguna de las dos cosas, lo que sí es que ya no trabaja en aduanas", respondió ante los medios. La presidenta añadió que la salida del funcionario obedeció a una decisión interna dentro de la propia ANAM.

Sobre los motivos específicos de su separación del cargo, la jefa del Ejecutivo federal evitó abundar en detalles y precisó que se trató de una determinación tomada por la dirección de Aduanas. "Fue una decisión que tomó el director de Aduanas", puntualizó.

La salida de Márquez Hernández ocurre en un contexto marcado por diversos señalamientos sobre su situación patrimonial y presuntos vínculos con la empresa Aledo S.A. de C.V., firma que se encuentra bajo investigación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con una investigación publicada por El Universal entre 2019 y 2025 el exfuncionario reportó ingresos aproximados por un millón de pesos, provenientes principalmente de la ANAM y de dicha empresa; sin embargo, en ese mismo periodo declaró egresos por 610 mil pesos, cifra que según el análisis no correspondería con su estilo de vida.

A estos cuestionamientos se suma una indagatoria de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que reveló que Márquez Hernández declaró poseer una colección de relojes de lujo valuada en alrededor de 7.7 millones de pesos, lo que generó dudas sobre el origen de sus recursos.

Hasta el momento, ni la Agencia Nacional de Aduanas de México ni el propio exfuncionario han emitido un posicionamiento público adicional respecto a estos señalamientos.

"NO SOMOS TAPADERA DE NADIE"

En el mismo espacio, Claudia Sheinbaum subrayó que su gobierno no protegerá a ningún servidor público señalado por posibles irregularidades. "Nosotros no somos tapadera de nadie", afirmó. Explicó que, en caso de existir elementos en materia administrativa, las investigaciones corresponden a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mientras que las denuncias de carácter penal son competencia de la Fiscalía General de la República (FGR).

La presidenta detalló que dentro del Sistema Nacional Anticorrupción existen mecanismos claros de revisión y sanción. Señaló que, si durante una investigación administrativa se detectan posibles delitos, el caso se turna directamente a la FGR, y en situaciones de mayor gravedad, los expedientes pueden llegar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.