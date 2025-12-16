Detienen José Eduardo “B”, implicado en el homicidio del estilista Micky’s Hair en Polanco

La investigación por el asesinato del estilista Miguel Ángel De la Mora Larios, conocido como “Micky’s Hair”, dio un paso relevante con la detención del primer implicado en el crimen ocurrido en la colonia Polanco Segunda Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

DETIENEN A JOSÉ EDUARDO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que fue aprehendido José Eduardo “B”, señalado por su probable participación en el homicidio registrado el 29 de septiembre, cuando la víctima fue atacada con disparos al exterior de un inmueble en dicha zona de la capital.

De acuerdo con las autoridades, el detenido habría desempeñado un papel clave antes y después del ataque.

Las indagatorias establecen que José Eduardo “B” realizó vigilancias previas en la zona de movilidad de Micky’s Hair, con el objetivo de ubicar rutinas y movimientos del estilista.

Posteriormente, tras el ataque armado, condujo un automóvil color blanco que fungió como “muro”, permitiendo la huida de los autores materiales, quienes escaparon a bordo de una motocicleta negra.

La detención fue posible gracias a un operativo coordinado entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, apoyado por labores de inteligencia, análisis de cámaras de videovigilancia y seguimiento en campo.

En estas tareas también colaboraron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tras identificar la zona de movilidad del tripulante del vehículo implicado, se integró la carpeta de investigación correspondiente.

Un agente del Ministerio Público solicitó a un Juez de Control la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en un domicilio ubicado en la avenida Plan de San Luis, colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

El hombre, de 29 años, fue notificado del delito de Homicidio Calificado y trasladado a un centro penitenciario al oriente de la ciudad. Las autoridades subrayaron que las investigaciones continúan para identificar y detener a todos los involucrados en el asesinato.

¿QUIÉN ERA MICKY’S HAIR Y CÓMO OCURRIÓ SU ASESINATO?

Miguel Ángel De la Mora Larios, conocido profesionalmente como Micky’s Hair, era un estilista reconocido en la Ciudad de México, particularmente en zonas de alto perfil como Polanco. Su trabajo y presencia en el ámbito de la belleza le habían ganado clientela y notoriedad en el medio.

El 29 de septiembre, Micky’s Hair fue víctima de un ataque armado directo al exterior de un inmueble en Polanco Segunda Sección. Los agresores huyeron del lugar tras disparar, lo que generó conmoción entre vecinos, clientes y colegas del estilista.

El caso provocó una fuerte reacción en redes sociales y puso el foco en la violencia en zonas consideradas de alta seguridad.

Con la detención de este primer implicado, las autoridades buscan esclarecer el móvil del crimen y llevar ante la justicia a todos los responsables. El proceso sigue abierto y, como suele decirse en estos casos, aún faltan piezas por encajar.