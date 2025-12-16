Sheinbaum fija postura ante EU por el fentanilo: atender las causas, no sólo castigar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno de México analizará a fondo las implicaciones legales y políticas de la decisión del gobierno de Estados Unidos de catalogar al fentanilo ilícito como un “arma de destrucción masiva”, al tiempo que reiteró que la estrategia mexicana para enfrentar el consumo de drogas se centra en la atención a las causas y no únicamente en un enfoque punitivo.

Durante su conferencia matutina, la llamada Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que la medida anunciada por Washington tiene dos vertientes: una que deberá convertirse en ley y otra que corresponde a un decreto presidencial, por lo que su administración revisa con detalle el alcance real de esta designación.

SHEINBAUM DEJA CLARO LA POSTURA DE MÉXICO

Sheinbaum dejó clara la postura del Estado mexicano. Señaló que perseguir los delitos y la violencia vinculada con el tráfico de drogas es indispensable, pero insuficiente si no se atienden los factores estructurales que originan el consumo.

“Si no se atienden las causas será fentanilo u otra droga”, advirtió.

La presidenta subrayó que las adicciones están relacionadas con problemáticas más profundas, como la salud mental, el desapego social, la falta de oportunidades para los jóvenes y factores asociados a la familia, la educación y los valores. En ese sentido, insistió en que la política antidrogas debe asumirse también como un asunto de salud pública.

Sheinbaum Pardo alertó además sobre las posibles implicaciones de esta designación para el uso médico legal del fentanilo, que es empleado como anestésico en procedimientos clínicos. Por ello, consideró fundamental distinguir con claridad entre su utilización terapéutica y el tráfico ilícito de esta sustancia.

Al ser cuestionada sobre si la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, podría reavivar planteamientos de intervención militar en territorio mexicano, la jefa del Ejecutivo fue enfática:

“La soberanía y la territorialidad no están a discusión bajo ningún motivo”, sentenció.

Como parte de la estrategia integral del gobierno federal, Sheinbaum adelantó que la próxima semana se presentarán los resultados de una encuesta nacional sobre consumo de drogas, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública, con el objetivo de contar con información actualizada para diseñar políticas preventivas más eficaces.