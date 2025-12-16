  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Detectan primer caso de Influenza H3N2 en México; Secretaría de Salud llama a vacunarse

David Kershenobich enfatizó que no es una cepa nueva ni especial, y que está incluida dentro de la vacuna que se aplica actualmente en el país

Dic. 16, 2025
Detectan primer caso de Influenza H3N2 en México; Secretaría de Salud llama a vacunarse

La llamada "Super Gripe", identificada como influenza A H3N2 subclado K, ha generado inquietud internacional en esta temporada, debido a su circulación en Europa y Estados Unidos y a su mayor nivel de contagio.

Sin embargo, las autoridades sanitarias mexicanas han sido claras: no representa un riesgo para México en este momento y el país cuenta con las herramientas necesarias para atender cualquier eventualidad.

David Kershenobich explicó que la variante K de influenza A H3N2 no es una cepa nueva ni especial, y que está incluida dentro de la vacuna contra la influenza que se aplica actualmente en el país.

En ese sentido, subrayó que la vacunación no solo reduce el riesgo de contagio, sino que previene casos graves y hospitalizaciones, incluso cuando se trata de variantes más contagiosas.

Aunque en México ya se detectó un primer y único caso de esta variante, la situación se mantiene bajo control gracias a la vigilancia epidemiológica activa, una de las principales estrategias sanitarias implementadas por las autoridades.

El secretario de Salud enfatizó que, hasta ahora, no existe ningún problema para el país, aunque insistió en la importancia de mantenerse atentos a la evolución del virus.

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

Un punto relevante es que esta variante responde adecuadamente al tratamiento habitual contra la influenza, incluyendo medicamentos antivirales como el oseltamivir, lo que reduce de manera significativa el riesgo de complicaciones.

En cuanto a la prevención, Kershenobich hizo un llamado directo a la población a vacunarse, con especial énfasis en niñas y niños de 6 meses a 5 años, así como en adultos mayores de 60 años, quienes presentan mayor riesgo ante enfermedades respiratorias.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, aseguró que México dispone de abasto suficiente de vacunas y tratamientos antivirales para proteger a la población, especialmente a los grupos vulnerables.

"Tenemos suficiente vacuna y también el abasto necesario para el tratamiento de la influenza en general", afirmó el funcionario.

También destacó el papel de Mexinvac, la vacuna producida totalmente en México y aplicada desde 2024, de la cual aseguró hay existencias suficientes para cubrir a la población en riesgo. "No representa ningún problema para el país", reiteró.

Finalmente, las autoridades recomiendan a la población mantener medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, acudir al médico ante síntomas respiratorios y no bajar la guardia con la vacunación, que sigue siendo la herramienta más eficaz frente a la influenza.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Si ya estás en casa no salgas: este es el origen de esa popular creencia
Nacional / México

Si ya estás en casa no salgas: este es el origen de esa popular creencia

Diciembre 16, 2025

La frase ha cobrado fuerza a partir de una publicación en Facebook de la usuaria Gabriela Valtierra, quien aseguró ser fiel creyente de esta advertencia

Revelan últimas palabras del piloto de avioneta antes del accidente en Toluca
Nacional / México

Revelan últimas palabras del piloto de avioneta antes del accidente en Toluca

Diciembre 15, 2025

el accidente ocurrió alrededor del mediodía, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona

Tribunal revoca sentencia contra el maestro Esteban Canchola por caso del alumno Damián
Nacional / México

Tribunal revoca sentencia contra el maestro Esteban Canchola por caso del alumno Damián

Diciembre 15, 2025

El caso reavivó el debate sobre el alcance de la responsabilidad de los docentes ante emergencias escolares