Detectan primer caso de Influenza H3N2 en México; Secretaría de Salud llama a vacunarse

La llamada "Super Gripe", identificada como influenza A H3N2 subclado K, ha generado inquietud internacional en esta temporada, debido a su circulación en Europa y Estados Unidos y a su mayor nivel de contagio.

Sin embargo, las autoridades sanitarias mexicanas han sido claras: no representa un riesgo para México en este momento y el país cuenta con las herramientas necesarias para atender cualquier eventualidad.

David Kershenobich explicó que la variante K de influenza A H3N2 no es una cepa nueva ni especial, y que está incluida dentro de la vacuna contra la influenza que se aplica actualmente en el país.

En ese sentido, subrayó que la vacunación no solo reduce el riesgo de contagio, sino que previene casos graves y hospitalizaciones, incluso cuando se trata de variantes más contagiosas.

Aunque en México ya se detectó un primer y único caso de esta variante, la situación se mantiene bajo control gracias a la vigilancia epidemiológica activa, una de las principales estrategias sanitarias implementadas por las autoridades.

El secretario de Salud enfatizó que, hasta ahora, no existe ningún problema para el país, aunque insistió en la importancia de mantenerse atentos a la evolución del virus.

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

Un punto relevante es que esta variante responde adecuadamente al tratamiento habitual contra la influenza, incluyendo medicamentos antivirales como el oseltamivir, lo que reduce de manera significativa el riesgo de complicaciones.

En cuanto a la prevención, Kershenobich hizo un llamado directo a la población a vacunarse, con especial énfasis en niñas y niños de 6 meses a 5 años, así como en adultos mayores de 60 años, quienes presentan mayor riesgo ante enfermedades respiratorias.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, aseguró que México dispone de abasto suficiente de vacunas y tratamientos antivirales para proteger a la población, especialmente a los grupos vulnerables.

"Tenemos suficiente vacuna y también el abasto necesario para el tratamiento de la influenza en general", afirmó el funcionario.

También destacó el papel de Mexinvac, la vacuna producida totalmente en México y aplicada desde 2024, de la cual aseguró hay existencias suficientes para cubrir a la población en riesgo. "No representa ningún problema para el país", reiteró.

Finalmente, las autoridades recomiendan a la población mantener medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, acudir al médico ante síntomas respiratorios y no bajar la guardia con la vacunación, que sigue siendo la herramienta más eficaz frente a la influenza.