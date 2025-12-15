Tribunal revoca sentencia contra el maestro Esteban Canchola por caso del alumno Damián

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) revocó la sentencia emitida contra el profesor Esteban Canchola Herrera, quien había sido acusado del delito de omisión de auxilio en el caso del alumno Damián, fallecido en octubre de 2023 en el municipio de Mexicali.

La resolución fue confirmada por el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETE BC), al dar a conocer el resultado de la toca penal 0667/2025.

De acuerdo con el secretario general del sindicato, Héctor Miguel Lara Ochoa, tras un análisis exhaustivo del expediente, la Tercera Sala determinó que los agravios presentados por la defensa eran fundados y que no existían elementos suficientes para acreditar responsabilidad penal del docente.

El fallo fue emitido de manera unánime en sesión pública por las magistradas María Dolores Moreno Romero y Leonor Garza Chávez, así como por el magistrado Salvador Avelar Armendáriz. Con ello, la sentencia de primera instancia quedó revocada en su totalidad.

LIBRE DE TODA CULPA

Lara Ochoa detalló que esta determinación implica que el profesor Esteban Canchola no cuenta con condena penal alguna, quedando sin efecto la pena impuesta, la multa económica, la suspensión de derechos y la amonestación. Asimismo, se concluyó que no existió dolo ni omisión penal, por lo que se restituye plenamente su situación jurídica.

En su posicionamiento, el dirigente sindical señaló que el SETE BC reconoce y respeta el dolor de la familia del menor y de la comunidad escolar; sin embargo, subrayó que también es responsabilidad del sindicato garantizar que las y los docentes no sean sometidos a procesos injustos.

Añadió que la resolución reafirma el principio de presunción de inocencia y la necesidad de valorar de manera integral las pruebas presentadas durante los procesos judiciales. De acuerdo con el pronunciamiento, el maestro actuó conforme a los protocolos escolares establecidos y la acusación se sustentó en testimonios contradictorios.