Pelea a golpes en el Congreso CDMX: diputadas protagonizan escándalo en plena sesión

Una sesión legislativa en el Congreso de la Ciudad de México terminó en caos este lunes, luego de que diputadas de distintos partidos se enfrentaran físicamente en la tribuna principal, en un altercado que incluyó empujones, codazos y jalones de cabello. El momento fue transmitido en vivo por el canal oficial del recinto, lo que generó una fuerte reacción en redes sociales.

EL CONFLICTO ESTALLA DURANTE PROTESTA EN TRIBUNA

El incidente ocurrió cuando legisladoras del Partido Acción Nacional tomaron la tribuna como forma de protesta ante lo que consideraron un incumplimiento de acuerdos por parte de Morena, partido que cuenta con la mayoría en el Congreso local. La inconformidad estaba relacionada con una reforma al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

La toma de la tribuna elevó rápidamente la tensión dentro del pleno, derivando en un enfrentamiento directo entre diputadas de ambos grupos parlamentarios.

EMPUJONES, GRITOS Y JALONES DE CABELLO EN SESIÓN EN VIVO

Las imágenes difundidas muestran a al menos cinco legisladoras discutiendo de manera acalorada, intercambiando empujones y manotazos, hasta llegar a forcejeos y jalones de cabello. El conflicto se originó cuando diputadas de Morena intentaron retirar de la tribuna a las legisladoras del PAN, quienes se resistieron a abandonar el lugar.

Mientras ocurría la trifulca, otros legisladores intentaron intervenir para separar a las involucradas y calmar los ánimos, aunque el desorden se apoderó del recinto por varios minutos.

Tras el incidente, el coordinador del PAN en el Congreso capitalino, Andrés Atayde, aseguró que la protesta de su bancada fue pacífica y acusó al grupo mayoritario de recurrir a la fuerza.

Señaló que la decisión de Morena y sus aliados fue intentar recuperar la mesa directiva mediante la violencia, en lugar de resolver el conflicto por la vía del diálogo legislativo.

CRÍTICAS Y SEÑALAMIENTOS TRAS LA CONFRONTACIÓN

Daniela Álvarez, diputada del PAN y una de las protagonistas del altercado, calificó los hechos como lamentables y agresivos. Afirmó que el comportamiento exhibido daña la imagen del Congreso y cuestionó que ese tipo de conductas provengan del grupo que gobierna la ciudad.

Durante la pelea, parte de los asistentes observó la escena con desconcierto, mientras algunos grababan con sus teléfonos celulares e incluso reaccionaban con risas ante la situación.

MORENA RESPONDE Y MINIMIZA RESPONSABILIDAD

Luego del enfrentamiento, los legisladores del PAN abandonaron el recinto. Posteriormente, la mayoría de Morena aprobó continuar el debate sin la presencia de la bancada opositora, de acuerdo con publicaciones difundidas en las redes sociales del Congreso.

Paulo García, vocero parlamentario de Morena, declaró que lo preocupante es que, a su juicio, la oposición estaría recurriendo a la confrontación física ante la falta de argumentos para sostener el debate legislativo.

UN EPISODIO QUE REAVIVA EL DEBATE SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA

El enfrentamiento dejó al descubierto el nivel de polarización que se vive en el Congreso de la Ciudad de México y reavivó la discusión sobre la violencia política dentro de los espacios institucionales. El episodio, ampliamente compartido en redes sociales, generó críticas por el deterioro del diálogo y la confrontación física en un órgano encargado de representar a la ciudadanía.