Detienen a seis presuntos implicados en coche bomba de Coahuayana; investigan delincuencia organizada

Autoridades federales y estatales detuvieron a seis presuntos implicados en la explosión de un coche bomba registrada el pasado 6 de diciembre en el municipio de Coahuayana, Michoacán, ataque que dejó un saldo de seis personas muertas y varios heridos.

Las detenciones se realizaron en una zona limítrofe entre Colima y Michoacán, donde además fue desmantelado un campamento criminal en la comunidad de Chamila, municipio de Ixtlahuacán.

VEHÍCULO CON EXPLOSIVO INGRESÓ DESDE COLIMA

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que se investiga si los detenidos están directamente relacionados con la explosión ocurrida cerca de las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

Previamente, la Fiscalía General del Estado confirmó que el vehículo que explotó ingresó desde Colima, motivo por el cual cerca de 30 especialistas trabajaron en la zona para la recolección de indicios.

Durante el operativo, autoridades aseguraron armas cortas y largas, cartuchos útiles, drogas, equipo táctico y otros objetos presuntamente vinculados con actividades delictivas.

Todo lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público. La acción fue encabezada por elementos de la V Región Militar y la 20ª Zona Militar, con apoyo de corporaciones estatales y de la Guardia Nacional, como parte del Plan Michoacán.

RECLASIFICAN DELITO

La investigación ahora está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). Aunque inicialmente se abrió una carpeta por el delito de terrorismo, las autoridades reclasificaron el caso y actualmente se indaga por delincuencia organizada.

El ataque dejó seis personas fallecidas, cuatro de ellas integrantes de la Policía Comunitaria, mientras que las otras dos no han sido plenamente identificadas. Además, varias personas resultaron lesionadas.

HABITANTES MARCHAN Y ORAN POR LA PAZ

En respuesta a los hechos, decenas de habitantes de Coahuayana marcharon por la paz y en memoria de las víctimas. Vestidos de blanco, hombres, mujeres y niños recorrieron las calles del municipio hasta la Glorieta de la Paz, donde se celebró una misa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el ataque estaría relacionado con la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos.