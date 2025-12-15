Sheinbaum destaca disposición del papa León XIV para apoyar la pacificación en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que el papa León XIVexpresó su disposición de participar en los esfuerzos de pacificación en algunas zonas del país, así como de fortalecer la colaboración con el gobierno mexicano y la Iglesia católica en programas orientados a la construcción de la paz.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe una fecha definida para una eventual visita del sumo pontífice a territorio nacional.

SHEINBAUM DESTACA DISPOSICIÓN DEL PAPA LEÓN XIV PARA APOYAR LA PACIFICACIÓN

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la conversación telefónica con el Papa se realizó el pasado viernes 12 de diciembre, en el marco de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, y que se trató de un diálogo cordial, aunque sin abordar temas específicos de agenda.

Sheinbaum detalló que, a través del nuncio apostólico en México, se solicitó la llamada, la cual fue aceptada de manera amable por el jerarca de la Iglesia católica. En ese intercambio, la presidenta aprovechó para explicarle el programa "Sí al desarme, sí a la paz", una estrategia que se desarrolla en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia, y mediante la cual se han canjeado alrededor de 8 mil 700 armas.

"Todavía no hay fecha para que venga, pero sí tiene mucho interés en venir y fortalecer los programas que tenemos con la Iglesia católica, como ´Sí al desarme, sí a la paz´", señaló la jefa del Ejecutivo, quien destacó la relevancia de este esfuerzo para el país.

A pregunta expresa sobre si el Papa le planteó algún tema en particular, Sheinbaum Pardo respondió que no hubo un punto específico, más allá de la voluntad compartida de que distintos actores sociales participen en la pacificación de regiones afectadas por la violencia.

"Fue muy cálido, se refirió con muchos saludos al pueblo de México y manifestó la voluntad de que participemos todos para la pacificación en algunas zonas del país, así como la disposición de la Iglesia católica de ayudar en ello", subrayó la presidenta.

De esta manera, aunque la visita del papa León XIV a México aún no tiene fecha, el diálogo abre la puerta a una mayor colaboración entre el gobierno federal y la Iglesia católica en iniciativas orientadas a la paz y la seguridad en el país.