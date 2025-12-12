Claudia Sheinbaum invita al papa León XIV a visitar México

En el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones religiosas más importantes para el pueblo mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este viernes 12 de diciembre una llamada telefónica con el papa León XIV, a quien invitó formalmente a visitar México.

La comunicación ocurrió en una fecha emblemática para millones de fieles, marcada por celebraciones y muestras de devoción en todo el territorio nacional.

SHEINBAUM SOSTUVO LLAMADA CON PAPA LEÓN XIV

Aunque este día no hubo conferencia mañanera, la mandataria dio a conocer el intercambio a través de sus redes sociales, donde destacó que ambos coincidieron en que la Virgen de Guadalupe representa "un símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos", más allá de credos y del carácter laico del Estado.

Subrayó, además, que el papa León XIV envió saludos y bendiciones a las familias en esta jornada guadalupana, una fecha tan significativa para los mexicanos.

La presidenta señaló que extendió la invitación con la convicción de que la presencia del pontífice sería motivo de alegría nacional. "En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país", escribió.

Durante la llamada, la presidenta estuvo acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente. Rodríguez subrayó que este contacto "llega como un recordatorio profundo de fe, alegría y esperanza", y aseguró que la visita del pontífice sería recibida con enorme entusiasmo por la población.

Mientras tanto, desde El Vaticano, el papa León XIV presidió la misa solemne en honor a Nuestra Señora de Guadalupe en la Basílica de San Pedro, reforzando el carácter especial de esta celebración para la comunidad católica internacional.