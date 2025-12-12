Bancos que permanecerán abiertos este 12 de diciembre

Aunque el 12 de diciembre, en conmemoración de la Virgen de Guadalupe, no figura oficialmente como feriado nacional, en el país es tratado como día no laborable por varias instituciones. En el caso del sector financiero supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esta fecha se reconoce como descanso obligatorio por el Día del Empleado Bancario. Aun así, no todas las sucursales suspenderán sus actividades, ya que algunas permanecerán abiertas para atender a los clientes.

CALENDARIO DE DÍAS NO HÁBILES Y EXCEPCIONES

1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo por el 21 de marzo

El 17 y 18 de abril

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El 2 de noviembre y el tercer lunes de ese mes; (en conmemoración del 20 de noviembre)

El 12 y 25 de diciembre, además de todos los sábados y domingos.

Una excepción particular es Banco Azteca, que opera todos los días del año, de 9:00 a 21:00 horas, como parte de su modelo de negocio. Además, este 12 de diciembre otras instituciones financieras que cuentan con sucursales dentro de almacenes comerciales y supermercados ofrecerán atención normal.

Este tipo de operación no contradice la normativa vigente, ya que la CNBV permite a las entidades bancarias abrir en fechas feriadas o cerrar en días hábiles siempre que presenten un aviso previo en el que se especifique en qué localidades habrá sucursales habilitadas y qué tipo de servicios estarán disponibles.

OPCIONES DE SERVICIO Y EXTENSIÓN DE PLAZOS PARA USUARIOS

A pesar de que algunas ventanillas físicas pueden estar cerradas, los usuarios de cualquier institución cuentan con diversas alternativas para realizar sus trámites. Los cajeros automáticos, la banca por internet y los servicios telefónicos funcionarán con normalidad. También continuarán operando los supermercados y tiendas de conveniencia que actúan como corresponsales bancarios.

Para quienes deban cumplir con alguna fecha límite para trámites u operaciones en este día, es relevante mencionar que, al tratarse de una jornada considerada como feriada para bancos, los plazos se extienden automáticamente al siguiente día hábil. Por lo tanto, no habrá consecuencias por no completar dichas obligaciones debido al cierre de algunas sucursales.