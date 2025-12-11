Morena denuncia ante el IEEZ al obispo de Zacatecas por "manipular" a la ciudadanía

La dirigencia estatal de Morena en Zacatecas presentó una queja formal ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) contra el obispo Sigifredo Noriega Barceló, acusándolo de "manipular" a la ciudadanía y de intervenir en asuntos políticos.

La acción fue anunciada por el presidente del partido, Rubén Flores Márquez, quien afirmó que el prelado ha emitido declaraciones que, a su juicio, violan el principio constitucional de separación Iglesia-Estado.

Flores Márquez argumentó que el obispo ha realizado pronunciamientos con tintes políticos mientras porta símbolos religiosos, lo cual, señaló, está prohibido por la ley.

"No me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo quieren engañar y manipular a las personas", declaró, al tiempo que pidió al IEEZ ordenar al líder religioso abstenerse de participar en actividades públicas que puedan interpretarse como proselitismo.

¿CUÁL FUE LA MOLESTIA CONTRA EL OBISPO?

El problema ocurre días después de que Noriega Barceló, originario de la Diócesis de Ciudad Obregón, encabezara encuentros con colectivos de madres buscadoras durante el Jubileo dedicado a víctimas de violencia, donde recibió un documento dirigido al gobernador David Monreal con peticiones de atención a casos de desaparición.

El obispo aseguró que solo acompañó a las familias en su demanda de escucha, atención directa y seguimiento institucional.

RICARDO MONREAL DICE QUE DENUNCIA "NO VALE LA PENA"

En medio de la polémica, el senador Ricardo Monreal Ávila se deslindó de la postura de la dirigencia estatal y consideró un error confrontar a un líder religioso.

Señaló que Morena no debe abrir frentes con la Iglesia católica ni descalificar a sus representantes, pues dentro del movimiento conviven creyentes y no creyentes sin divisiones.

Monreal calificó la queja presentada ante el IEEZ como una acción políticamente inútil. "¿Qué gana Morena con eso? No vale la pena", afirmó.

Aseguró que antes de judicializar diferencias, se debe privilegiar el diálogo y buscar coincidencias, pues muchas políticas sociales del movimiento coinciden con valores promovidos por la Iglesia.

El senador llamó a la reflexión interna y destacó que la fe no debe ser utilizada como arma política."Yo prefiero buscar coincidencias y no donde todos van a perder" reiteró.