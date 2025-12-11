¡Suspensión de líneas! La nueva regulación que te obliga a registrar tu teléfono este 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció de manera oficial el inicio del proceso para registrar todas las líneas celulares del país, una medida que marcará un cambio significativo en el uso de la telefonía móvil en México. El nuevo sistema entrará en vigor el 9 de enero de 2026, fecha a partir de la cual ninguna línea podrá permanecer activa sin estar asociada claramente a un titular.

¿POR QUÉ SE IMPLEMENTARÁ ESTE REGISTRO?

De acuerdo con la CRT, la decisión busca reducir el anonimato en el servicio móvil, ya que este ha sido aprovechado durante años para actividades ilícitas, como extorsiones o fraudes. La medida pretende reforzar la identificación de los usuarios y mejorar la seguridad en las comunicaciones, además de alinearse con prácticas internacionales que ya aplican en diversos países.

La aprobación de estos lineamientos se dio el pasado 8 de diciembre, cuando el Pleno de la CRT votó de manera unánime a favor del nuevo mecanismo de control e identificación.

REQUISITOS PARA VINCULAR UNA LÍNEA CON UN USUARIO

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

vigente (INE o pasaporte). CURP del titular.

del titular. En caso de personas morales, también se solicitará el RFC y la documentación que acredite la representación legal.

Para que una línea móvil sea reconocida de forma válida, el titular deberá presentar documentación oficial que confirme su identidad.

La Comisión precisó que toda la información proporcionada será almacenada directamente por los operadores móviles, los cuales deberán cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

OBLIGACIONES PARA LOS OPERADORES MÓVILES

Durante los primeros 30 días, las principales compañías telefónicas del país, Telcel, AT&T, Movistar y Altán, deberán habilitar las plataformas necesarias para que los usuarios puedan realizar el registro de manera sencilla. Después de esta etapa inicial, todas las empresas de telefonía móvil tendrán un máximo de 120 días para completar el registro de sus usuarios y garantizar que cada línea cuente con un titular plenamente identificado.

¿QUÉ PASARÁ SI UNA LÍNEA NO SE REGISTRA?

La nueva normativa establece que cualquier línea que no haya completado el proceso antes de junio de 2026 será suspendida de forma automática. Los usuarios que deseen reactivar su número deberán cumplir con todos los requisitos del registro antes de volver a utilizar su servicio móvil.

Este cambio aplicará tanto a líneas nuevas como a aquellas que ya se encuentran activas, incluyendo modalidades de prepago y pospago.

En México, ya se lleva a cabo una prueba piloto para ajustar los procesos técnicos y administrativos del nuevo padrón. Diversos análisis del sector señalan que la puesta en marcha de esta medida podría generar un incremento en los costos operativos de las compañías telefónicas, lo cual podría reflejarse en el precio final del servicio durante 2026.

Aun así, la CRT sostiene que el registro fortalecerá la seguridad, mejorará la confiabilidad del sistema y contribuirá a un entorno de comunicaciones más seguro para los usuarios.