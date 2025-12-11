Nuevas medidas migratorias podrían afectar a visitantes

La administración del presidente Donald Trump ha planteado implementar una revisión exhaustiva del historial digital y personal de los visitantes provenientes de países que actualmente no requieren visa para ingresar a Estados Unidos. Esta medida contempla examinar hasta cinco años de historial en redes sociales, además de correos electrónicos y datos de familiares cercanos de los viajeros, lo que podría tener un impacto directo sobre quienes planean asistir a la Copa del Mundo de futbol 2026, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.

OBLIGATORIEDAD Y CONSULTA PÚBLICA

Según un aviso emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), esta revisión sería obligatoria y permanente en caso de que la propuesta se apruebe tras un período de consulta pública de 60 días, durante el cual se recopilarán opiniones de la ciudadanía y de expertos en la materia.

La CBP ha señalado que esta iniciativa incluye a las redes sociales como un requisito obligatorio en la solicitud del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA). Esto se hace con el objetivo de cumplir con la Orden Ejecutiva "Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública", y busca fortalecer los controles migratorios y de seguridad en el país.

PAÍSES AFECTADOS Y REQUISITOS ADICIONALES

De acuerdo con la propuesta publicada en el Registro Federal, la medida se aplicaría a los ciudadanos de los 42 países que actualmente no requieren visa para ingresar a Estados Unidos, entre los que se encuentran Francia, Reino Unido, Japón y, en el caso de América Latina, Chile. Hasta ahora, los ciudadanos de estas naciones solo necesitan solicitar el permiso ESTA, que les permite permanecer en Estados Unidos por un máximo de 90 días, aunque incluso este sistema ya exige ciertos datos personales, como antecedentes penales y otra información básica.

Bajo las nuevas reglas, los solicitantes del ESTA tendrían que proporcionar los historiales de sus redes sociales de los últimos cinco años. Sin embargo, la CBP aclara que, si un solicitante no posee cuentas en redes sociales o decide no proporcionar esta información, la solicitud refier que aún puede presentarse sin que se interprete de manera negativa o se genere un rechazo automático.

Los historiales de redes sociales, la propuesta requiere que los viajeros proporcionen otros "campos de datos de alto valor", como residencias y números de teléfono de los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico de la última década, información sobre familiares cercanos e incluso datos biométricos.

La propuesta estará abierta a comentarios del público hasta el 9 de febrero, lo que permitirá a ciudadanos, expertos y organizaciones internacionales expresar sus opiniones sobre la viabilidad y el alcance de estas medidas.

ENDURECIMIENTO DE LAS RESTRICCIONES MIGRATORIAS

Esta iniciativa forma parte de un endurecimiento generalizado de las restricciones para entrar a Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, como parte de una política más amplia orientada a controlar la migración y proteger la seguridad nacional. Cabe recordar que en agosto pasado, el Departamento de Estado propuso exigir un depósito de 15 mil dólares a los solicitantes de visa de visitante de países que sí requieren visa, como México, como una garantía de que los visitantes regresen a sus países de origen y no permanezcan ilegalmente en territorio estadounidense.

Las embajadas y consulados de Estados Unidos fueron instruidos para que, al evaluar solicitudes de visa de estudiante, consideren posibles "actitudes hostiles" hacia Estados Unidos como un factor determinante para aprobar o rechazar la solicitud.

IMPACTO EN LA COPA DEL MUNDO 2026

En conjunto, estas medidas podrían dificultar la entrada de algunos visitantes internacionales que planean asistir al Mundial de Futbol 2026, un evento que se espera atraiga a millones de personas de todo el mundo. La Casa Blanca incluso no ha descartado la posibilidad de realizar redadas contra inmigrantes indocumentados durante el desarrollo del Mundial, lo que refleja la postura firme de la administración hacia la migración y la seguridad fronteriza.