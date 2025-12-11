Sheinbaum pide reconocimiento de EU a la sequía: "México no incumplió el tratado de aguas"

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no tuvo intención de incumplir el tratado de aguas firmado con Estados Unidos y aseguró que el retraso en la entrega del recurso se debió exclusivamente a una sequía histórica de cinco años, la cual redujo de manera crítica los niveles de almacenamiento en diversas cuencas del país.

La mandataria aseguró que las negociaciones con Washington para regularizar la entrega de agua "van en buen camino" y que existe disposición de ambas partes para resolver las diferencias que surgieron en los últimos días.

SHEINBAUM PIDE RECONOCIMIENTO DE EU A LA SEQUÍA

"Hay avances, pero todavía no se cierra, se sigue trabajando. Tiene que haber un reconocimiento de ambos países de que fueron cinco años de sequía. El que México no haya entregado las aguas durante el quinquenio no es porque no quisiera México o porque no se quisiera cumplir el tratado, sino porque hubo sequía", enfatizó la presidenta ante medios de comunicación.

Sheinbaum recordó que el propio tratado contempla mecanismos de compensación cuando, por causas extraordinarias, no se logran cumplir los volúmenes acordados dentro del plazo establecido. En este caso, explicó, la ley bilateral permite que el agua faltante se pueda entregar dentro de los siguientes cinco años, lo que se ha convertido en el eje de las conversaciones actuales con las autoridades estadounidenses.

"En cuánto tiempo, todo depende también de cuánta lluvia tengamos este año. En 2025 hubo más lluvia que en 2024, 2023 y 2022. Esto permite que podamos cumplir de mejor manera con el tratado", señaló.

La presidenta añadió que ambos países están poniendo sobre la mesa las condiciones climáticas que afectaron la entrega del recurso y confió en que este mismo jueves se pueda anunciar un acuerdo.

"Yo espero que hoy mismo pueda ya llegar a un acuerdo", afirmó.

Con la expectativa de un acuerdo inminente, el gobierno mexicano busca demostrar que el país mantiene su compromiso con la cooperación bilateral, al tiempo que se atienden las necesidades internas derivadas de las condiciones climáticas extremas.