Pensión IMSS 2026: conoce la fecha de depósito

El primer depósito de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente a 2026 se realizará el viernes 2 de enero, siguiendo la regla institucional que establece que los pagos se efectúan el primer día hábil de cada mes. Este depósito es especialmente esperado por los pensionados, ya que lo reciben después de los gastos navideños y permite planificar la economía familiar de las primeras semanas del año.

QUIÉNES RECIBIRÁN EL PAGO

El depósito corresponde tanto a quienes reciben pensión bajo Ley 73 como a los beneficiarios de la Ley 97. A partir del 2 de enero, los recursos estarán disponibles en ventanillas y cajeros automáticos, según la modalidad registrada por cada pensionado.

El IMSS mantiene vigente desde hace años la regla general del calendario de pensiones: los pagos se realizan el primer día hábil de cada mes; si este día resulta inhábil, se adelanta al último día hábil anterior. Esta información se puede consultar en el sitio oficial del Instituto, Pensiones IMSS.

CÓMO VERIFICAR EL DEPÓSITO

El IMSS recomienda revisar el saldo mediante la banca móvil, consultar un cajero automático o verificar los estados de cuenta enviados por correo o mensaje de texto. Aunque la disponibilidad puede variar según los horarios bancarios, los depósitos deben reflejarse durante la mañana del día programado.

En caso de que el dinero no aparezca el 2 de enero, los pensionados deben:

Llamar al 800 623 23 23, opción 3, para atención a pensionados.

Revisar que los datos bancarios estén correctos y actualizados.

Acudir a su Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar para levantar un reporte oficial.

El IMSS asegura que los pagos se realizan puntualmente y cualquier irregularidad debe ser atendida de inmediato.

IMPORTANCIA DEL DEPÓSITO DE ENERO PARA LOS PENSIONADOS

Para muchos adultos mayores, este primer pago del año representa un ingreso clave para cubrir:

Gastos acumulados de diciembre.

Servicios básicos que aumentan en enero, como luz, agua o predial.

Medicamentos y consultas médicas.

Transporte y alimentación durante los primeros días del año.

Es recomendable planificar desde diciembre el uso de este depósito.

CONSEJOS PARA ORGANIZAR LA PENSIÓN

Especialistas en finanzas personales sugieren:

Separar gastos fijos : reservar una parte del depósito para cubrir servicios esenciales y evitar recargos.

: reservar una parte del depósito para cubrir servicios esenciales y evitar recargos. Tener un pequeño fondo de emergencia : equivalente a una semana de gastos para imprevistos médicos o situaciones urgentes.

: equivalente a una semana de gastos para imprevistos médicos o situaciones urgentes. Evitar retiradas en ventanilla los primeros días: usar cajeros automáticos o banca digital para evitar largas filas.

o banca digital para evitar largas filas. Revisar descuentos para personas mayores: algunos municipios ofrecen rebajas en predial, agua o transporte que pueden aplicarse oportunamente.

Mantener datos bancarios actualizados en el IMSS: esto previene retrasos o rechazos en los pagos.

TRÁMITES ANTES DEL PAGO

La mayoría de los pensionados no necesita realizar gestiones mensuales, pero es importante verificar que:

La cuenta bancaria esté activa.

La identificación oficial esté vigente para trámites presenciales.

Los datos personales estén actualizados, especialmente si hubo cambios de domicilio o banco.

En caso de que la pensión se cobre en ventanilla y no se haya retirado en meses anteriores, podría ser necesario realizar una verificación adicional