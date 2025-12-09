  • 24° C
Nacional / México

Sheinbaum espera hoy un acuerdo con Estados Unidos tras amenaza de Trump por el agua

La tensión aumentó luego de que el presidente afirmara en Truth Social que México "no está respondiendo" y acusara de violar el acuerdo bilateral

Dic. 09, 2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó este 9 de diciembre su confianza en alcanzar un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos respecto al adeudo de agua establecido en el Tratado de Aguas de 1944, esto luego de que Donald Trump advirtiera que impondrá un arancel del 5% a México si no se entregan los volúmenes pendientes.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que este martes a las 14:00 horas se llevará a cabo una reunión con el área técnica del gobierno estadounidense, en la que se revisarán los volúmenes de agua que México debe entregar y se buscará un arreglo que evite una escalada comercial.

"Y espero que haya un acuerdo por el tema del agua", señaló la mandataria, al subrayar que el diálogo es la vía para resolver el conflicto.

TRATADO DE AGUAS DE 1944

El representante mexicano Roberto Velasco recordó la relevancia del Tratado de Aguas de 1944, el cual establece las reglas de distribución del agua entre ambos países en los ríos Bravo, Colorado y Tijuana.

Dicho acuerdo otorga a México dos terceras partes del caudal del río Bravo; a cambio, el país debe entregar a Estados Unidos 2 mil 158 millones de metros cúbicos cada cinco años.

REACCIONES Y MEDIDAS DE ESTADOS UNIDOS ANTE EL INCUMPLIMIENTO

Sin embargo, debido a las sequías prolongadas, México ha acumulado un retraso considerable. Para abril de 2025 aún debía el 72% del volumen comprometido y arrastraba tres años y medio de rezago. Actualmente, Estados Unidos exige la entrega de 246 mil millones de metros cúbicos antes del 31 de diciembre.

La tensión aumentó luego de que Trump afirmara en Truth Social que México "no está respondiendo" y acusara al país de violar el acuerdo bilateral, afectando a agricultores y ganaderos estadounidenses.

"Por eso he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera, INMEDIATAMENTE", señaló el mandatario, insistiendo en que el incumplimiento "está dañando seriamente nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas".

En este contexto, México busca avanzar en las negociaciones técnicas para cumplir con lo estipulado en el tratado y evitar una medida arancelaria que podría tensar aún más la relación bilateral en el cierre del año.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


