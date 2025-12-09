  • 24° C
Nacional / México

9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción

El SAT impulsa herramientas de denuncia ciudadana para reforzar la lucha contra prácticas ilícitas en México

Dic. 09, 2025
la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 9 de diciembre, como el Día Internacional contra la Corrupción. Desde 2003, los países han sido llamados a redoblar esfuerzos para frenar uno de los fenómenos que más afecta a la vida pública, a la economía y a los derechos humanos.

La ONU sostiene que la corrupción no distingue fronteras ni sistemas políticos, puede aparecer en cualquier país y en prácticamente cualquier institución, desde oficinas gubernamentales hasta corporaciones privadas. Por ello, su combate requiere cooperación global y mecanismos sólidos que permitan prevenirla, detectarla y sancionarla oportunamente.

A partir de la declaración de 2003, se definieron tres grandes objetivos:

  • Impulsar acciones más eficaces para prevenir y combatir la corrupción.
  • Facilitar la colaboración internacional y la asistencia técnica entre países, especialmente para el rastreo y recuperación de bienes obtenidos de manera ilícita.
  • Promover la integridad y una gestión responsable de los recursos públicos, fortaleciendo la rendición de cuentas.

Este marco internacional se ha convertido en una guía global adoptada por gobiernos, instituciones y organizaciones que trabajan en la construcción de sistemas más transparentes.

EL COSTO ECONÓMICO, UNA PÉRDIDA MUNDIAL QUE IMPACTA EL DESARROLLO

La corrupción no solo perjudica la confianza en las autoridades, también representa enormes pérdidas financieras. Cada año se pagan más de un billón de dólares en sobornos y se roban alrededor de 2.6 billones de dólares mediante actos corruptos.

El Consejo de Derechos Humanos, ha remarcado durante años que la corrupción afecta gravemente los servicios esenciales. Cuando los recursos se desvían, disminuye la calidad, accesibilidad y equidad de servicios como seguridad, salud, educación o justicia.

Esto se traduce en un impacto directo sobre la vida de las personas, especialmente de quienes viven en condiciones más vulnerables.

SAT REFUERZA ACCIONES DE DENUNCIA

En México, el combate a la corrupción forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Como parte de estas acciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado un sitio especializado en temas anticorrupción, además de habilitar un botón para presentar denunciasde forma fácil, anónima y segura.

Las denuncias pueden enviarse al correo: denuncias@sat.gob.mx

Con esta herramienta, el SAT busca fortalecer la cultura ciudadana de participación y facilitar que cualquier persona reporte actos irregulares cometidos por funcionarios o colaboradores del organismo.

Combatirla requiere participación ciudadana, voluntad política y cooperación internacional. Cada denuncia, cada acto de transparencia y cada política pública encaminada a la integridad contribuye a un futuro más justo y sostenible

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
