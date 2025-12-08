Profepa clausura basurero de Chiapas por presunto riesgo ambiental

Este 8 de diciembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció la clausura temporal parcial de un sitio de disposición final de residuos ubicado en Palenque, Chiapas, luego de detectar prácticas inadecuadas en el manejo de desechos y posibles afectaciones al medio ambiente.

DENUNCIA CIUDADANA ACTIVA LA INSPECCIÓN

La intervención se originó tras una denuncia presentada por habitantes de la zona. Con ello, personal de Profepa realizó una inspección el pasado 3 de diciembre en el kilómetro 11.5 de la carretera Palenque–La Libertad, frente a la localidad Filadelfia.

Durante la revisión se confirmó que los residuos se estaban depositando a cielo abierto, sin impermeabilización ni medidas básicas de control, lo que podría poner en riesgo el suelo y fuentes de agua cercanas.

A esto se sumó la presencia de fauna nociva, como zopilotes, perros y diversos insectos, además de la acumulación y dispersión de lixiviados.

IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL SITIO

El tiradero no cumplía con las obligaciones establecidas en la NOM-083-SEMARNAT-2003. Entre las fallas se encontraron la falta de sistemas para el control de lixiviados y biogás, ausencia de estudios técnicos, falta de monitoreos ambientales y carencia de documentos esenciales para su correcta operación.

También se confirmó que no contaba con estudios topográficos o geotécnicos, ni con un manual de operación o programas de monitoreo de acuíferos.

Ante este panorama, la autoridad ambiental aplicó medidas inmediatas, entre ellas:

Reacomodo, compactación y cobertura de los residuos con material pétreo.

Control de un solo frente de tiro para evitar dispersión.

Elaboración de un estudio sobre la generación y características de los desechos.

MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL SANEAMIENTO DEL BASURERO

Además de las acciones urgentes, Profepa ordenó medidas a mediano plazo, como:

Presentar un Plan de Regularización para el saneamiento y clausura del área en un máximo de tres meses.

Construir y operar una celda impermeabilizada equipada con geomembrana y sistemas de captación de lixiviados y biogás.

Instalar infraestructura para tratar y controlar los lixiviados generados.

Clausurar por completo las zonas operativas actuales en un plazo de hasta doce meses.

SUPERVISIÓN CONTINUA PARA PROTEGER LA SALUD Y EL AMBIENTE

La Profepa señaló que mantendrá inspecciones y verificaciones técnicas constantes para asegurar que se cumplan las medidas y que el sitio sea saneado de forma adecuada, con el fin de reducir riesgos para el ambiente y la salud de los habitantes de Palenque.