Aumenta el número de muertos por autobomba en Michoacán

Aumenta el número de víctimas tras el estallido de un vehículo cargado con explosivos en Coahuayana, Michoacán. Autoridades estatales confirmaron que la cifra de fallecidos subió a seis, luego de que uno de los heridos graves, hospitalizado en Morelia, perdiera la vida el domingo por la tarde.

EL SALDO MORTAL CRECE

La explosión, registrada el pasado sábado 6 de diciembre en las inmediaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, provocó la muerte de seis personas, entre ellas cuatro policías comunitarios. Además, otras seis personas permanecen hospitalizadas, algunas con lesiones de consideración.

Inicialmente, la fiscalía estatal había informado sobre cinco víctimas mortales, tres de ellas policías comunitarios. Sin embargo, conforme avanzaron las horas, la cifra se actualizó tras el fallecimiento del herido trasladado a la capital michoacana.

AUTORIDADES DAN DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, y el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, ofrecieron una actualización del caso. Torres Piña explicó que la explosión tuvo una fuerza extraordinaria, alcanzando un radio de 300 metros a lo largo y hasta 50 metros de altura. El impacto dañó 12 vehículos y afectó viviendas y negocios cercanos.

También detalló que el vehículo provenía de Colima y entró a Michoacán alrededor de las 8:30 de la mañana del sábado por la carretera 200. Minutos antes del mediodía, el automóvil estalló frente a la presidencia municipal, justo afuera de la comandancia local.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y ATRACCIÓN DEL CASO POR LA FGR

Siete heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región, donde continúan recibiendo atención. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla visitó tanto a los lesionados como a las familias de los fallecidos, reiterando que no estarán solos durante el proceso.

Mientras tanto, las autoridades locales confirmaron que existe coordinación permanente con el gobierno federal. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación al considerar posibles vínculos con delincuencia organizada.

UN ATAQUE QUE SACUDE A LA COMUNIDAD

La explosión tomó por sorpresa a habitantes y comerciantes, quienes reportaron daños en cristales, fachadas y vehículos. El estruendo se escuchó a varios kilómetros de distancia, generando pánico en una zona que ya había enfrentado episodios de violencia en meses recientes.

Las investigaciones continúan para determinar el origen del ataque, la ruta del vehículo y la identidad de al menos una de las personas fallecidas que podría haber conducido el automóvil cargado con explosivos.