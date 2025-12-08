Detienen nuevamente a César Duarte por presunto lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero, un caso que reabre el expediente judicial del exmandatario tras años de procesos en México y Estados Unidos.

De acuerdo con el informe oficial difundido el 8 de diciembre, Duarte, identificado como César "N", fue arrestado en Chihuahua en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024.

La institución dirigida por Ernestina Godoy señaló que el exgobernador habría intervenido en un presunto esquema para ocultar recursos de origen ilícito desviados del erario público mediante el Sistema Financiero Mexicano.

El exmandatario ya había sido detenido en julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México en junio de 2022, enfrentando entonces acusaciones de peculado y asociación delictuosa.

Sin embargo, el 4 de octubre de 2024 se tramitó la autorización para procesarlo por delitos adicionales, permiso que fue concedido el 4 de diciembre pasado.

ANTECEDENTES JUDICIALES Y POLÉMICAS RECIENTES

En junio de 2024, la jueza Hortensia García Rodríguez otorgó a Duarte la libertad condicional, tras haber cumplido dos años bajo prisión preventiva.

Un año después, en junio de 2025, un juez estadounidense desestimó cargos relacionados con la supuesta adquisición de 50 propiedades en Estados Unidos, al considerar que no existían pruebas suficientes.

La resolución generó controversia, especialmente luego de que Duarte fuera captado celebrando el fallo bailando.

La decisión fue criticada por el también exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien afirmó que sí existían pruebas sobre los inmuebles y acusó que una red de protección política habría obstaculizado su presentación ante las autoridades. Señaló directamente a la gobernadora María Eugenia Campos como parte de esa presunta complicidad.