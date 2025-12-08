Hallan feto abandonado en Ecatepec: Fiscalía investiga y busca a responsables

Un fuerte operativo de seguridad pública se activó este lunes en Ecatepec, Estado de México, tras el hallazgo de un feto abandonado en la vía pública. Autoridades municipales y estatales ya investigan para identificar a los responsables.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 11:30 horas por vecinos de la comunidad Héroes de la Independencia, ubicada cerca de la autopista Siervo de la Nación.

EL LUGAR DEL HALLAZGO

Según los primeros reportes, los restos fueron localizados dentro de una bolsa negra sobre la calle Ignacio Zaragoza, casi esquina con Mariano Abasolo. Habitantes señalaron que la zona carece de cámaras de videovigilancia, lo que pudo facilitar que los presuntos responsables abandonaran el cuerpo y escaparan sin ser vistos.

El Centro de Mando recibió el reporte sobre una bolsa sospechosa, lo que activó la movilización inmediata de la policía municipal.

ESTO INFORMÓ LA POLICÍA DE ECATEPEC

Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que dentro de la bolsa había el cuerpo de un recién nacido. De inmediato notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para comenzar las indagatorias correspondientes.

Mientras esperaban el arribo del Servicio Médico Forense, algunos policías pidieron a los vecinos bolsas de plástico adicionales para resguardar el área.

¿QUÉ SE SABE DE LOS RESPONSABLES?

Aunque el hallazgo ocurrió al mediodía, fue hasta después de las 15:30 horas cuando personal de la fiscalía llegó para realizar las diligencias de rigor.

Los agentes de seguridad iniciaron una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con el objetivo de identificar y localizar a los responsables del abandono.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las circunstancias en las que sucedieron los hechos.