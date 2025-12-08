  • 24° C
¿Sabías que México tiene una de las escaleras más largas del mundo? Conoce sus imponentes vistas

El ascenso está diseñado para que cualquier visitante pueda completarlo a su ritmo, mientras se admira el increíble paisaje desde las alturas

Dic. 08, 2025
En lo profundo de la Sierra Tarahumara, muy cerca del límite entre Chihuahua y Sonora, se levanta una de las obras turísticas más llamativas del país: una escalera de mil 348 escalones que ha sido reconocida como la más larga de México.

¿CÓMO SE CONSTRUYÓ LA ESCALERA MÁS GRANDE DE MÉXICO?

Ubicada en el municipio de Chínipas de Aldama, esta estructura no solo atrae a viajeros por su magnitud, sino también por las vistas panorámicas que ofrece desde las alturas del Cerro del Recodo.

La escalera fue inaugurada el 20 de marzo de 2023 y, de acuerdo con la invitación oficial difundida en su momento, fue presentada como “la quinta más alta del mundo y la primera en el país, según el ranking de las escaleras más largas y altas”.

Su construcción, que se desarrolló en un lapso de cinco meses, alcanzó una altura total de 273.6 metros, culminando en un mirador natural que se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados de la región.

El ascenso, aunque exigente, está diseñado para que cualquier visitante pueda completarlo a su ritmo. A lo largo del trayecto hay áreas de descanso y bancas estratégicamente ubicadas que permiten detenerse a recuperar el aliento y admirar el paisaje serrano.

UN DESTINO TURÍSTICO CON PAISAJES INCREÍBLES

Ya en la cima, el mirador cuenta con zonas de asadores y espacios para convivir, lo que convierte el esfuerzo físico en una experiencia completa. A un costado de la obra se instaló una placa con la dedicatoria:

“Por el amor que le tengo al pueblo y su gente, Alfredo Salazar Ramírez, Municipio de Chínipas de Aldama, marzo del 2023”.

La popularidad del sitio ha hecho que diversas agencias de ecoturismo lo incluyan en sus paquetes de aventura.

En redes sociales se promociona como “la escalera más larga de México” y “la quinta más larga del mundo”, invitando a los viajeros a descubrir la Sierra Tarahumara con expertos locales.

Los costos varían según el tipo de habitación: ocupación cuádruple desde 3,450 pesos, triple por 3,700 y doble por 3,970 pesos por persona.

Para quienes buscan una experiencia distinta, un reto físico y una vista espectacular, esta escalera en Chínipas se ha convertido en un atractivo que combina naturaleza, turismo y una obra singular que ya destaca a nivel internacional.

