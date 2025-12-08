Sheinbaum anuncia que no habrá Mañanera del Pueblo el viernes 12 de diciembre por este motivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no habrá Mañanera del Pueblo el viernes 12 de diciembre debido a la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, una de las fechas religiosas más importantes del país.

El anuncio se dio durante la conferencia matutina de hoy lunes 8 de diciembre, cuando fue cuestionada sobre posibles ajustes en su agenda por las festividades decembrinas.

Sheinbaum explicó que, aunque este mes incluye días como Navidad y Año Nuevo, su decisión inmediata tenía que ver con la fecha más próxima: el 12 de diciembre.

Recordó que el año pasado también se suspendió la conferencia en esa fecha y señaló que lo hará nuevamente para mantener esa práctica.

"El 12, día de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué hicimos el año pasado? ¿No hubo? Ah bueno, vamos a hacer tradición y vamos a respetar a la Virgen", dijo ante la prensa.

Este año, el 12 de diciembre cae en viernes, por lo que la presidenta detalló que la última conferencia de la semana será la del jueves 11.

Aclaró que la suspensión aplica únicamente al mensaje matutino desde Palacio Nacional, por lo que sus actividades oficiales continuarán con normalidad.

Esto incluye reuniones de trabajo o encuentros con gobernadores, embajadores y miembros de su gabinete, según lo requiera su agenda. Cualquier actividad podrá ser difundida posteriormente en sus redes sociales.

¿EL 12 DE DICIEMBRE ES DÍA DE DESCANSO?

El anuncio también generó dudas sobre si el 12 de diciembre es día de descanso obligatorio en México. Aunque se trata de una fecha de gran relevancia religiosa y cultural, no está incluida como feriado oficial en la Ley Federal del Trabajo. Pese a ello, existen algunas excepciones:

Sector bancario: Los bancos cierran al público porque es el Día del Trabajador Bancario, reconocido por la CNBV y la ABM. Los servicios digitales y cajeros operan con normalidad.

Los bancos cierran al público porque es el Día del Trabajador Bancario, reconocido por la CNBV y la ABM. Los servicios digitales y cajeros operan con normalidad. Empresas públicas y privadas: Algunas otorgan el día libre por acuerdo interno o razones religiosas.

Algunas otorgan el día libre por acuerdo interno o razones religiosas. Escuelas: La SEP generalmente no lo incluye como inhábil, aunque ciertos planteles o autoridades locales pueden decidir suspender clases.

Con esta determinación, la presidenta mantiene su agenda activa y, al mismo tiempo, respeta una de las celebraciones más tradicionales para millones de mexicanos.