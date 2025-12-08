Carro bomba en Coahuayana: ola expansiva se sintió a más de 1 km

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, visitó este sábado el municipio de Coahuayana para dar seguimiento directo a la atención de las familias afectadas por la explosión de un automóvil ocurrida en la zona centro.

Habitantes de distintas comunidades relataron que la ola expansiva se sintió a más de un kilómetro de distancia, provocando alarma generalizada.

La detonación ocurrió a escasos metros del Hospital Municipal y de una casa hogar. Autoridades confirmaron que, por fortuna, no había menores dentro del albergue al momento del estallido, lo que evitó una tragedia mayor.

Durante su visita, el Gobernador se reunió con familiares de heridos y fallecidos, comprometiendo el respaldo total del Estado, acompañado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Ramírez Bedolla encabezó una jornada de trabajo con la Fiscalía General, la Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública y otras instancias para coordinar las acciones de apoyo.

Acudimos al municipio de Coahuayana para dar puntual seguimiento a la atención y acompañamiento que se brinda a las víctimas de la explosión. Trabajamos de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de los Derechos... pic.twitter.com/CCWQOQSMjl — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) December 7, 2025

TRES FALLECIDOS Y MÁS DE 20 HERIDOS

La actualización oficial señala tres personas fallecidas, dos de ellas en calidad de desconocidas, y al menos 20 lesionadas. La zona permanece bajo resguardo de la Fiscalía General, mientras especialistas realizan peritajes.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación bajo la línea de un posible acto terrorista. Para ello participan 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías ministeriales federales expertos en criminalística, explosivos y balística.

"Mañana viene el Gabinete de Seguridad y les puede informar", dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán; respecto al delito dijo que tiene que ver con cómo se clasifica uno de tipo terrorismo y delincuencia organizada. pic.twitter.com/ZijqerQafa — Azucena Uresti (@azucenau) December 8, 2025

APOYO DE COLIMA Y TRASLADOS AÉREOS

Por ser un municipio colindante, el Gobierno de Colima envió ambulancias para reforzar las labores de emergencia. Los heridos más graves fueron trasladados vía aérea a hospitales de ciudades cercanas para recibir atención especializada.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y REVISIÓN DE EDIFICIOS

Protección Civil realiza verificaciones en edificios públicos. Se informó la suspensión de clases únicamente en cuatro instituciones educativas de la cabecera municipal:

Centro de Atención Múltiple

Jardín de Niños Jonás Salk

Primaria Lázaro Cárdenas del Río

Universidad Pedagógica Nacional

También permanecen cerrados temporalmente los edificios del Ayuntamiento y el DIF Municipal para trabajos de limpieza y retiro de escombros, una vez que las fiscalías lo autoricen.