Nacional / México

IMSS alcanza cifra récord de más de 48 mil empleos en el mes de noviembre 2025

Este logro representa el más alto en la historia institucional, con 22 millones 837 mil 768 trabajos formales registrados ante el Seguro Social

Dic. 08, 2025
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó este lunes 8 de diciembre una cifra histórica en la generación de empleo formal durante noviembre, alcanzando un nuevo máximo desde que se tiene registro.

Cifras récord en generación de empleo formal en México

Durante la conferencia matutina, Zoé Robledo, director general del organismo, informó que en el mes se crearon 48 mil 595 puestos de trabajo, consolidando un cierre de año marcado por la recuperación y el fortalecimiento del mercado laboral en México.

Robledo detalló que, con corte al 30 de noviembre, el país alcanzó un total de 22 millones 837 mil 768 empleos formales registrados ante el Seguro Social, lo que representa la cifra más alta en la historia institucional.

Este crecimiento se traduce en 599 mil 389 empleos creados en lo que va del 2025, equivalente a una tasa anual de incremento del 2.7%.

Al comparar noviembre de 2024 con noviembre de 2025, también se observa un comportamiento positivo: 194 mil 130 empleos más, lo que significa una tasa anual del 0.9%. El funcionario subrayó que estas cifras reflejan una tendencia constante hacia la estabilidad laboral.

Otro de los indicadores clave mencionados fue el salario base de cotización, que alcanzó los 624.9 pesos diarios, uno de los niveles más altos registrados.

En los últimos 12 meses, este salario tuvo un aumento de $41 pesos, lo que representa un avance del 7.0%, consolidando una mejora sostenida en la calidad del empleo.

Avances en estabilidad laboral y participación femenina

Además, el 86.7% de los empleos registrados son permanentes, equivalente a 19 millones 800 mil 325 plazas, lo que también constituye un máximo histórico para cualquier mes.

El IMSS destacó que la estabilidad laboral continúa consolidándose como una característica creciente del mercado de trabajo.

Robledo también reconoció el avance en la participación femenina: actualmente hay 9 millones 229 mil mujeres afiliadas, representando el 40.4% del total. En el último año, se sumaron 98 mil nuevos puestos ocupados por mujeres, un dato que refleja el aumento sostenido de su presencia en la economía formal.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró los resultados, calificándolos como un indicador sólido del buen desempeño económico del país.

Marcela Islas
Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


