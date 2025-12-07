Diputados preparan prohibición total de vapes para la próxima semana

La Cámara de Diputados se alista para una semana clave antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones. Entre los temas más relevantes que se votarán se encuentra la prohibición absoluta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el país, además de ajustes a la Ley de Economía Circular y cambios en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.

El anuncio fue hecho por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, quien adelantó que, debido a la carga de trabajo, podrían realizarse sesiones consecutivas de martes a jueves para desahogar los asuntos pendientes.

MÉXICO SE ENCAMINA HACIA UN VETO TOTAL A LOS VAPEADORES

Monreal confirmó que la reforma a la Ley General de Salud será sometida a votación, aun con la presión de empresas y grupos de cabildeo que buscan frenar la medida. La iniciativa plantea un control mucho más estricto sobre estos productos, que en los últimos años han generado preocupación por su creciente uso entre adolescentes.

Entre los puntos centrales de la propuesta se contemplan:

Prohibición total de la fabricación, venta, distribución , importación y exportación de vapeadores , cigarrillos electrónicos y dispositivos similares.

de la , de , y dispositivos similares. Penalizaciones que van de 1 a 8 años de prisión y multas que podrían superar los 200 mil pesos.

Mayor capacidad de vigilancia a la COFEPRIS para detectar y retirar productos riesgosos del mercado.

para detectar y retirar productos riesgosos del mercado. Impulso a la producción nacional de medicamentos mediante el fortalecimiento de la industria farmacéutica mexicana.

La iniciativa surge en un contexto donde especialistas y autoridades han advertido del crecimiento del consumo de vapeadores y la falta de una regulación sólida que garantice la protección de los usuarios, especialmente de menores de edad.

EMPRESAS DEBERÁN RESPONDER POR SUS RESIDUOS

Otra reforma que se votará busca transformar la manera en que las empresas manejan los residuos que generan. Esta modificación establece obligaciones para:

Alargar la vida útil de productos y materiales.

Minimizar la generación de basura desde el proceso de producción.

Hacerse responsables de los impactos ambientales que ocasionen.

El propósito es alinear a México con estándares internacionales en materia de sostenibilidad, impulsando una economía más verde y con menos desperdicio.

AJUSTES A IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

La tercera reforma relevante fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 9 de septiembre. Su objetivo es fortalecer a las industrias mexicanas mediante ajustes arancelarios que permitan:

Proteger empleos nacionales frente a la competencia internacional.

Ampliar la capacidad productiva del país.

Garantizar reglas comerciales más justas y equilibradas.

Monreal afirmó que estas modificaciones permitirán que México compita de manera más sólida en el comercio global, evitando que sectores estratégicos queden en desventaja.

UNA SEMANA INTENSA ANTES DEL CIERRE LEGISLATIVO

Aunque el periodo ordinario concluye oficialmente el 15 de diciembre, se prevé que las sesiones se adelanten al 11 o 12 del mes. Esto se debe a que temas altamente polémicos, como la reforma electoral o la revocación de mandato, quedaron programados para discutirse hasta febrero.

La próxima semana será decisiva para definir el rumbo de la política sanitaria, ambiental y económica del país, en lo que será uno de los cierres de año legislativo más intensos de los últimos tiempos.